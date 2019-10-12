المنحة الكويتية: افتتاح مشروع تحسين البيئة التعليمية المهنية للأشخاص ذوي الإعاقة





كما أوضح بسيسو، أنه ومن خلال المكتب الوطني لإعادة الإعمار الذي يقوم بإدارة المنحة الكويتية، يتم العمل مع كافة المؤسسات التي تقدم خدمات مميزة للمجتمع المدني بناءً على أسس مهنية، وتم تمويل العديد من المشاريع النوعية والمميزة في العديد من المؤسسات التعليمية والجمعيات الأهلية ومؤسسات التعليم العالي والجمعيات، التي تقدم خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع غزة.



من جانبه، رحب الزعيم بالعاملين في المكتب الوطني، وشكر دولة الكويت الشقيقة أميراً وحكومةً وشعباً، وشكر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على دعمهم للشعب الفلسطيني.



ويذكر، أن المكتب الوطني لإعادة إعمار المحافظات الجنوبية، ومن خلال المنحة الكويتية لإعادة إعمار المحافظات الجنوبية، قد قام بتخصيص مبلغ ثلاثة ملايين دولار لدعم قطاع التعليم من خلال مؤسسات التعليم العالي والجمعيات الأهلية، وقد تم تمويل مشاريع لـ 13 مؤسسة وجمعية، تُعنى بالتعليم العالي وذوي الاحتياجات الخاصة.



وحضر حفل الافتتاح، طاقم المكتب الوطني لإعادة الإعمار والفريق الاستشاري الكويتي، وأعضاء مجلس إدارة جمعية أطفالنا للصم وأعضاء من الجمعية.



وفي نهاية الحفل، قام بسيسو، بقص الشريط وافتتاح المشروع، تبعها جولة تعريفية لما تم تنفيذه خلال المشروع.

رام الله - دنيا الوطنبتمويل كريم من دولة الكويت الشقيقة، والتي خصصت 200 مليون دولار لبرنامج إعادة إعمار قطاع غزة في قطاعات عديدة، افتتح المهندس مأمون بسيسو، المنسق العام للفريق الوطني لإعادة إعمار المحافظات الجنوبية، والأستاذ شرحبيل الزعيم، رئيس مجلس إدارة جمعية أطفالنا للصم، مشروع تحسين البيئة التعليمية المهنية للأشخاص ذوي الإعاقة في جمعية أطفالنا للصم بغزة، ضمن برنامج دعم قطاع التعليم في المنحة الكويتية لإعادة إعمار المحافظات الجنوبية.وخلال الحفل، أثنى بسيسو، في تصريح وصل "دنيا الوطن" على دور الحكومة الفلسطينية، والتي تؤكد دائماً التزامها الكامل والدائم نحو إعمار قطاع غزة، وخاصة فيما يتعلق بدعم المشاريع المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، كما وشكر دولة الكويت الشقيقة أميراً وحكومةً وشعباً على الدعم المتواصل واللامحدود، مضيفاً أن دولة الكويت موّلت العديد من المشاريع التعليمية المتميزة، ومنها مشروع جمعية أطفالنا الذي يخدم 450 شخصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى أربعة مشاريع أخرى تتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة.