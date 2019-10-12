نتنياهو: ننظر ببالغ الخطورة إلى تدنيس المقبرة العسكرية البريطانية بحيفا

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن حكومته تنظر ببالغ الخطورة إلى تدنيس المقبرة العسكرية البريطانية بحيفا، حيث دُفن "أبطال الحرب العالمية الأولى".



وأضاف عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "نحن مدينون لهم ديناً تاريخياً، لأنهم حرروا هذه الأرض من الحكم العثماني، سنفعل كل شيء من أجل إلقاء القبض على المتورطين وسنقدمهم للعدالة"، وفق تعبيره.



وأفاد موقع (بانيت) يوم الخميس، أن الشرطة تحقق في ملابسات قيام مجهولين، بتنفيذ اعتداء على قبور في المقبرة البريطانية في مدينة حيفا.



وقال المتحدث بلسان الشرطة في بيان صحفي: إن الشرطة تلقت بلاغاً عن إلحاق أضرار بحوالي 20 قبراً، بما في ذلك رسم الصليب المعقوف عليها، وقد شرعت الشرطة بالتحقيق في الملابسات ، حيث إن الخلفية غير واضحة بعد".