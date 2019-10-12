16 قتيلاً في هجوم دامٍ على مسجد في بوركينا فاسو

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رام الله - دنيا الوطن

قُتل 16 شخصًا وأصيب اثنان بجروح بالغة بهجوم استهدف مسجداً في شمال بوركينافاسو، وفق ما أفادت مصادر أمنية



وقال مصدر أمني وفق (العربية.نت): "هاجم مسلحون المسجد الكبير في سالموسي بين الساعة 19,00 و20,00 (الجمعة)، ما أسفر عن مقتل 16 شخصًا على الأقل".



وأوضح أن 13 شخصًا لقوا حتفهم فوراً، بينما قضى 3 متأثرين بجروحهم في وقت لاحق. وأضاف المصدر أن جريحين حالتهما خطرة.



وأكد أحد سكان بلدة غوروم-غوروم القريبة الهجوم، مشيراً إلى أن سكان سالموسي فرّوا من منازلهم بعد العملية.



وبقيت بوركينا فاسو حتى عام 2015 في منأى عن أعمال العنف التي شهدتها مالي ومن ثم النيجر، جارتاها شمالاً.



لكن متطرفين، بعضهم على ارتباط بالقاعدة وآخرون بتنظيم داعش، بدأوا بالتغلغل داخل المناطق الشمالية ومن ثم الشرقية قبل تهديد حدود الدولة الجنوبية والغربية.



وقتل المسلحون نحو 600 شخص، ولكن تشير مجموعات المجتمع المدني إلى أن الحصيلة تجاوزت ألف قتيل.



وفرّ نحو 300 ألف من منازلهم بينما أغلقت حوالي 3000 مدرسة في وقت تزداد تداعيات أعمال العنف على الاقتصاد.