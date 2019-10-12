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الأمم المتحدة: نزوح 100 ألف سوري بسبب العملية العسكرية التركية

الأمم المتحدة: نزوح 100 ألف سوري بسبب العملية العسكرية التركية
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
 أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك اليوم السبت عن نزوح نحو مئة ألف شخص في شمال شرق سورية، بسبب العملية العسكرية التي أطلقها الجيش التركي الأربعاء.

وقال المتحدث بالإشارة إلى تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة حسب روسيا اليوم "أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن نحو مئة ألف شخص قد نزحوا بالفعل عن مناطقهم". 

وأشار المتحدث إلى أن العملية التركية يجب أن تتقيد بالقانون الدولي، مؤكدا أنه يجب حماية المدنيين من هذه العملية.

وذكرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم أنها بدأت تتلقى تقارير عن وقوع إصابات وجرحى مدنيين بعد انطلاق العملية التركية.

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