الأمم المتحدة: نزوح 100 ألف سوري بسبب العملية العسكرية التركية





وأشار المتحدث إلى أن العملية التركية يجب أن تتقيد بالقانون الدولي، مؤكدا أنه يجب حماية المدنيين من هذه العملية.



وذكرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم أنها بدأت تتلقى تقارير عن وقوع إصابات وجرحى مدنيين بعد انطلاق العملية التركية.







رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك اليوم السبت عن نزوح نحو مئة ألف شخص في شمال شرق سورية، بسبب العملية العسكرية التي أطلقها الجيش التركي الأربعاء.وقال المتحدث بالإشارة إلى تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة حسب روسيا اليوم "أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن نحو مئة ألف شخص قد نزحوا بالفعل عن مناطقهم".