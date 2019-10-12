قطر تبني قرية بمليوني دولار لـ(400) أسرة من نازحي سوريا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت قطر الخيرية أنها قاربت على الانتهاء من تشييد قرية نموذجية جديدة للنازحين في الشمال السوري قرب الحدود التركية، وستتضمن جميع الخدمات الضرورية لسكانها، ويستفيد منها 400 أسرة، وتبلغ تكلفتها الإجمالية نحو مليوني دولار، ومن المنتظر تسليم الوحدات السكنية في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.



وقالت مؤسسة (قطر الخيرية)، وفق صحيفة (القدس)، إن القرية السكنية تتألف من 400 وحدة سكنية بمساحة 50 مترا مربعا لكل وحدة، إضافة إلى مسجد ومركز طبي ومدرسة مكونة من طابقين، ومحال تجارية كوقف يعود ريعها للقرية، وبئر ماء، وصالة متعددة الأغراض.



وقال فيصل الفهيدة، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والشراكات الدولية، إن هذا المشروع يأتي في إطار سلسلة قرى نموذجية تواصل (قطر الخيرية) تشييدها داخل سوريا من أجل توفير المأوى والخدمات الضرورية للنازحين السوريين حفاظا على كرامة الأسر وخصوصيتها، وإسهاما منها في إعادة نمط الحياة الاجتماعية الطبيعية للعائلات المهجرة من أراضيها وتخفيف معاناتهم، وذلك عن طريق توفير مأوى لهم ضمن قرية تتوفر لهم فيها جميع الخدمات الأساسية بدلا عن الخيام والكرفانات.



وأكد الفهيدة أن أعمال البناء في هذه القرية أوشكت على الانتهاء ويجرى حاليا العمل في مرحلة التشطيبات النهائية، منوها إلى أن تسليم الوحدات السكنية ينتظر أن يتم في كانون الأول/ديسمبر المقبل.



يشار إلى أن المساعدات التي قدمتها قطر الخيرية في مجال الإيواء للمتضررين من النازحين في الداخل السوري واللاجئين إلى دول الجوار أيضا تشتمل على توفير الخيام والعوازل الخاصة بها، وتوفير وحدات سكنية (كرفانات) لبعض المخيمات وإيجارات بيوت، وتوزيع بطانيات وملابس في الشتاء، وتوفير الأثاث والمستلزمات الأساسية للوحدات السكنية.



وتمكنت “قطر الخيرية” منذ بدء الأزمة السورية وحتى الآن من إنشاء 11 قرية نموذجية تتضمن حوالي 5492 وحدة سكنية من البيوت المسبقة الصنع أو الإسمنتية، يستفيد منها حوالي 5492 أسرة، بجانب مشاريع إيواء أخرى تتضمن توفير 100 مأوى مؤقت و15 مركز إيواء للاجئين السوريين في لبنان، وتبديل خيام إلى كرفانات في مخيم الزعتري بالأردن، واستفاد من هذه المشاريع عشرات الآلاف من المتضررين من النازحين واللاجئين من أبناء الشعب السوري، بتكلفة إجمالية تقدر بـ84.5 مليون ريال.