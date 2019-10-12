اشتية: سنتصدى لأي محاولة لاقتحام مناطق (أ)، بأجسادنا

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية: سنمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام مناطق (أ) ليس بالعنف وإنما بأجسادنا، إسرائيل تجتاح مناطق السلطة والاتفاقيات الموقعة لا تسمح بهذا الاجتياحات، ونحن سنكسر الأمر الواقع.



وبشأن الانتخابات التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس، قال اشتية وفق صحيفة (القدس) إن "أمامها عقبتان: الأولى في غزة، حيث إن على حماس الموافقة على إجرائها، والثانية متعلقة بالعراقيل التي ستفرضها إسرائيل لمنع إجراء الانتخابات في القدس".



وأكد أن "السلطة مستعدة للذهاب إلى قطاع غزة غداً على أرضية الاتفاق الذي تم توقيعه بيننا وبين حركة حماس، فمنظورنا للمصالحة مبني على شرعية واحدة وقانون واحد ونظام قضائي واحد وسلاح واحد، بينما منظور حماس للمصالحة مبني على التقاسم الوظيفي".