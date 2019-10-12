العسيلي يفتتح خط انتاج لتصنيع الحديد بقيمة تزيد عن مليون دولار بالخليل



وقال العسيلي بحسب تصريح وصل"دنيا الوطن" نسخة عنه "نشهد تطور في الصناعة الوطنية والانتقال للصناعة الثقيلة التي تعلب دور مهم في توفير فرص تشغيل وتلبية احتياجة السوق الفلسطيني فيما يخص الحديد ومشتقاته بالإضافة الى التصدير للخارج.



وأضاف العسيلي" هذه احدى الشركات التي تعطينا امل في بناء ركائز الاقتصاد الفلسطيني وتوسيع القاعدة الإنتاجية لدينا صناعات استهلاكية وخفيفة واليوم لدينا صناعة ثقيلة التي تكون موجودة لدى دول سنوات عديدة وتعمل على احدث التكنولوجيا واستثمارات زادت عن خمسين مليون دولار.



وأعرب الوزير عن امله بافتتاح مزيد من خطوط الانتاج التي تشكل ترجمة فعلية لبرنامج الحكومة الفلسطينية ورؤية وزارة الاقتصاد الوطني في تنمية اقتصادنا الوطني بمختلف المجالات، لافتاً الى اليوم الوطني للمنتج الوطني الذي يصادف في الاول من نوفمبر القادم تشجيعاً للمنتجات والصناعات الوطنية.



بدوره قال نظمي الحداد رئيس وصاحب مجموعة الحداد الاستثمارية " هذا الصرح الاقتصادي الذي تم انجازه على مدار 20 عاما ليكن الافضل في الانتاج والجودة وحاليا يوفر ما يقارب مئة فرص عمل، وهذا المصنع يصدر الى الاردن ونطمح الى التصدير لباقي دول العالم ويأتي انسجاماً مع رؤية الحكومة في الانفكاك عن اقتصاد دولة الاحتلال.



وأضاف" نفخر بهذا الافتتاح في محافظة الخليل لسد احتياجات السوق المحلي من منتجات الحديد ومشتقاته بالإضافة الى التصدير، لذلك نعول على جهود الحكومة الفلسطينية في دعم وتطوير المنتج الوطني .







رام الله - دنيا الوطنافتتح وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم السبت، خط انتاج لتصنيع بروفيلات الحديد في شركة الحداد لتشكيل المعادن في منطقة قلقس جنوب مدينة الخليل بتكلفة اجمالية أكثر من مليون دولار بطاقة انتاجية الف طن شهريا لتغطية حاجة السوق والتصدير.