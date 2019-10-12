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شؤون فلسطينية

الهندي: دخول المنتخب السعودي "للاراضي المحتلة" تحت ظل الاحتلال خرق للمقاطعة العربية

الهندي: دخول المنتخب السعودي "للاراضي المحتلة" تحت ظل الاحتلال خرق للمقاطعة العربية
الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي
رام الله - دنيا الوطن
استهجن عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، الدكتور محمد الهندي، توجه المنتخب السعودي لكرة القدم إلى ملاقاة نظيره الفلسطيني ضمن التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 على (الأراضي الفلسطينية المحتلة)، هذا الشهر رغم امتناعه سابقاً عن هذه المشاركات رفضاً للتطبيع، مشدداً على أن "ذلك يُعد خرقاً للمقاطعة العربية لإسرائيل، من خلال الدخول للأراضي المحتلّة بإذن الإحتلال الإسرائيلي".

من جهة ثانية، أكد الدكتور محمد الهندي، أن "الحقوق المدنية للشعب الفلسطيني من المسائل المهمة بالنسبة لنا، ويجب أن تكون في سلم أولويات الفصائل الفلسطينية كافة"، مشيراً إلى "ضرورة العمل من أجل أن ينال شعبنا جميع حقوقه في كافة أماكن تواجده، حتى يستطيع العمل من أجل تحرير وطنه والعودة إلى أراضيه المحتلة".

وقال الهندي في كلمة له خلال "المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج – لقاء الأمانة العامة الثالث عشر"، ان "المقاومة هي الأساس في مسيرة التحرير، لذلك يجب على جميع الفصائل أن تكون يداً واحدة في مشروع واحد لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف: "لا نقول إننا نقاوم فحسب، بل نحمل قضية كبيرة على أكتافنا ونجول بها العالم أجمع، ليدرك الجميع مدى الظلم الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني".

وأشاد الهندي، بدور الإعلام في دعم المقاومة وعرض الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين والمقدسات والأراضي، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي يبحث عن مصالحه ولا يكترث إلى المطالب العربية المحقة".

وأوضح أن "الكيان الصهيوني يمتلك قوة كبيرة من الأسلحة والمعدات والذخيرة، إلا أن أرادة الشعب الفلسطيني وإصراره على نيل حقوقه أقوى من كل تلك الأسلحة التي يظن العدو أنه حامي نفسه بها"، مشدداً على أن "شعبنا يمتلك الروح والثقة والإرادة والإيمان الذي يمكنه من هزيمة ذلك المحتل المدجج بالأسلحة".

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