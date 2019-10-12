السعودية تصدر بيانا بشأن حادث انفجار الناقلة الإيرانية قبالة جدة

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت السعودية بيانا رسميا بشأن الهجوم الذي تعرضت له ناقلة النفط الإيرانية (سابيتي) في البحر الأحمر قبالة سواحل المملكة أمس الجمعة.



وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، في البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" اليوم السبت، بأن المحطة الساحلية في جدة Jeddah Radio أبلغت السلطات في الساعة 11:47 من يوم أمس عن تلقيها رسالة إلكترونية من قبطان الناقلة المنكوبة أفادت بتعرض مقدمة السفينة لـ(كسر) نتج عنه تسرب نفطي في البحر من شحنة وخزانات الناقلة.



وأشار المتحدث إلى أنه عند تحليل المعلومات من قبل مركز التنسيق، بهدف القيام بتقديم أي مساعدة لازمة، تبين أن الناقلة واصلت سيرها، وأنها تبعد مسافة 67 ميلا بحريا جنوب غرب جدة وأطفأت نظام التتبع الآلي، مع عدم الرد على اتصالات المركز.



وفي الساعة الـ15.50 تم تحديث موقع الناقلة، حيث اتضح، حسب البيان، أنها كانت تبعد مسافة 79 ميلا بحريا جنوب غرب جدة، وعلى مسافة 64 ميلا بحريا عن أقرب نقطة من الساحل، مبحرة بسرعة 9.7 عقدة باتجاه 152 درجة.



وأعربت المملكة في ختام البيان عن التزامها وحرصها على أمن وسلامة الملاحة البحرية وتمسكها بالاتفاقات والأعراف الدولية المنظمة لذلك.



وأعلنت السلطات الإيرانية أن ناقلتها تعرضت لهجومين من شرق البحر الأحمر ما أدى إلى وقوع انفجار على متنها وتلوث بيئي، واصفة ذلك "مغامرة خطيرة".