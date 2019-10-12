(قسد) تدعو التحالف الدولي لإغلاق الأجواء أمام الطائرات التركية

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رام الله - دنيا الوطن

دعت (قوات سوريا الديمقراطية) التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة إلى إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الحربية التركية.



وقال مسؤول العلاقات العامة في (قوات سوريا الديمقراطية)، ريدور خليل في بيان نشرته (روسيا اليوم)، السبت، إن القوات ستواصل التعاون مع التحالف ضد تنظيم الدولة، وفي الوقت ذاته صد الهجوم التركي على شمال سوريا.



وقال خليل إن "الغزو التركي لم يعد يهدد بانتعاش، تنظيم الدولة، بل أنعشه ونشط خلاياه في القامشلي والحسكة وكل المناطق الأخرى"، مشيرا إلى هجمات بسيارات ملغومة في المدينتين.



وأضاف: "ما زلنا إلى الآن نتعاون مع التحالف لمحاربة "داعش"، إننا الآن نحارب على جبهتين، جبهة الغزو التركي وجبهة تنظيم الدولة".