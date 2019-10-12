إيران: سنرد بقوة على من استهدف ناقلة نفطنا

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رام الله - دنيا الوطن

توعدت إيران بأن لا يبقى "الهجوم" الذي استهدف إحدى ناقلاتها النفطية قبالة سواحل السعودية بدون رد، وفق ما ذكرت وكالة إسنا شبه الرسمية للأنباء.



وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني إن قرائن تكشفت حول من يقف وراء ما وصفه بـ"الهجوم الصاروخي" على الناقلة سابيتي.



واضاف: "القرصنة البحرية وتأجيج التوترات في المضائق والممرات المائية الدولية ... لن يبقيا بدون رد"، وفق ما نقلت عنه إسنا.



وتابع: "وفقا للفيديوهات المتوافرة لدينا والقرائن والأدلة المخابراتية التي تم الحصول عليها، تم الوصول الى الدلائل الرئيسية لهذه المغامرة الخطيرة بالهجوم على ناقلة النفط الإيرانية في البحر الأحمر".



وحذر شمخاني من "مغامرة خطيرة" تطاول الاقتصاد العالمي نتيجة التوترات في الممرات المائية الدولية.