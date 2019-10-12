الشرطة تضبط مركبة يقودها حدث بحمولة زائدة 20 راكب شرقي نابلس





رام الله - دنيا الوطنضبطت الدورية المشتركة من الشرطة الخاصة والأمن الوطني الليلة سيارة منتهية الترخيص يقودها حدث وبها حمولة زائدة بلغت 20 راكباً شرقي بنابلس.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، عبر تصريح وصل "دنيا الوطن" أن المركبة يقودها حدث عمره 15 عاماً وبها 27 راكباً وترخيصها 7 ركاب فقط وقد اوقفتها الدورية وأمنت الركاب بداخلها بمركبات أخرى بشكل قانوني.وأضافت أن شرطة المرور قامت بحجز المركبة بنظام الحجز الاداري فيما قامت شرطة حماية الاسرة والأحداث بضبط اقوال الحدث بحضور ولي أمره وتوقيفه لحين عرضه على نيابة الأحداث اصولاً.