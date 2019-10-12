إيران: مستعدون للحوار مع السعودية بوساطة أو بدونها

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الخارجية الإيرانية: إن الوساطة بين طهران والرياض غير مدرجة في أجندة زيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان غداً الأحد.





وأكدت الخارجية الإيرانية، وفق وكالة (سبوتنك) إن طهران "مستعدة للحوار مع السعودية بوساطة أو من دونها"، مشيرةً إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان سيزور طهران غداً ويلتقي الرئيس الإيراني حسن روحاني والمرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي.



وقالت الخارجية الإيرانية: نرحب بمساعي الوساطة لخفض التوتر مع الرياض.



وحسب "رويترز" ندد متحدث باسم الحكومة الإيرانية اليوم السبت بما وصفه "بالهجوم الجبان" على ناقلة نفط تملكها إيران مضيفا أن طهران سترد بعد تقصي الحقائق، في واقعة قالت وسائل إعلام محلية إنها استهداف بصواريخ على ما يبدو.