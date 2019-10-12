الجامعة العربية توجه دعوة لتركيا حول عملية "نبع السلام"

وقال أبو الغيط، خلال كلمة له أثناء الجلسة الطارئة للجامعة العربية التي عقدت في القاهرة، اليوم السبت، لمناقشة تداعيات التدخل التركي في سوريا: "هناك مخاوف من تطهير عرقي للكرد في سوريا من جانب تركيا"، مطالباً "تركيا بوقف العمليات العسكرية في سوريا".



وطالب أبو الغيط، بموقف دولي مسؤول تجاه الهجوم التركي الذي سيخلف وراءه الكثير من الكوارث في المنطقة، ويهدد بعملية تطهير عرقي تستهدف الأكراد وإحلال اللاجئين مكانهم وإحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة، وظهور تنظيمات إرهابية جديدة، خصوصا أن المناطق التي تستهدفها تركيا في شرق الفرات بها سبعة سجون تضم عناصر من تنظيم الدولة.



وحذر أبو الغيط من وجود "12 ألف عنصر من تنظيم الدولة محتجزين في شمال سوريا"، وحمل تركيا مسؤولية تبعات ذلك، مشدداً على "وجوب سحب تركيا قواتها المتوغلة هناك" ووصف العملية التركية في سوريا بـ "الاعتداء على الأمن القومي العربي".



وقال: "العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا غزو لأراضي دولة عربية، وعدوان على سيادتها".



رام الله - دنيا الوطندعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم السبت تركيا لوقف العمليات العسكرية شمال شرقي سوريا، محذرا من إحداث تطهير عرقي وتغيير ديموغرافي هناك.