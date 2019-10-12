دولي

شاهد: مقتل أربعة أمريكيين وإصابة آخرين بإطلاق نار بنيويورك

شاهد: مقتل أربعة أمريكيين وإصابة آخرين بإطلاق نار بنيويورك
رام الله - دنيا الوطن
قالت شرطة نيويورك: إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب ثلاثة آخرين بجروح خطيرة في حادث إطلاق نار، اليوم السبت.

وأوضحت صحيفة (نيويورك بوست)، أن الحادث وقع في أحد النوادي الليلية جنوبي منطقة بروكلين في المدينة بعد الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي.

ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تقوم الشرطة باستجواب شخصين يشتبه بضلوعهما في الحادث.

 

أخبار ذات صلة

إيران: مستعدون للحوار مع السعودية بوساطة أو بدونها

إيران: مستعدون للحوار مع السعودية بوساطة أو بدونها

بوتين: بحوزتنا سلاح لا أحد يمتلك مثله بالعالم ولا يمكن خرقه

بوتين: بحوزتنا سلاح لا أحد يمتلك مثله بالعالم ولا يمكن خرقه

الأمم المتحدة قلقة من ظاهرة تعذيب الأسرى في إسرائيل

الأمم المتحدة قلقة من ظاهرة تعذيب الأسرى في إسرائيل

المصادقة على انقسام كتلة تحالف &#34;يمينا&#34; إلى كتلتين

المصادقة على انقسام كتلة تحالف "يمينا" إلى كتلتين

ليبرمان: نتنياهو لا يعرف تأثير &#34;البوميرانج&#34;

ليبرمان: نتنياهو لا يعرف تأثير "البوميرانج"

7 دول مسؤولة عن 90% من أزمة الأمم المتحدة.. والمنظمة تتقشف

7 دول مسؤولة عن 90% من أزمة الأمم المتحدة.. والمنظمة تتقشف

السجن سبع سنوات ونصف لمهربة مخدرات إسرائيلية في روسيا

السجن سبع سنوات ونصف لمهربة مخدرات إسرائيلية في روسيا

الخزانة الأمريكية: ترامب وقّع أمراً يمنح مسؤولين صلاحيات لفرض عقوبات على تركيا

الخزانة الأمريكية: ترامب وقّع أمراً يمنح مسؤولين صلاحيات لفرض عقوبات على تركيا

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

الشرطة تضبط مركبة يقودها حدث بحمولة زائدة 20 راكب شرقي نابلس

الشرطة تضبط مركبة يقودها حدث بحمولة زائدة 20 راكب شرقي نابلس

الشرطة:(33) ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف (99) مطلوبا الأسبوع الماضي

الشرطة:(33) ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف (99) مطلوبا الأسبوع الماضي

علي أبو زهري يثمن زيارة المنتخب السعودي لفلسطين

علي أبو زهري يثمن زيارة المنتخب السعودي لفلسطين

(أونروا): مرتاحون للدعم السياسي والمالي المقدم من الدول المانحة لمواجهة الأزمة المالية

(أونروا): مرتاحون للدعم السياسي والمالي المقدم من الدول المانحة لمواجهة الأزمة المالية

حصاد الأسبوع: إصابة عشرات الفلسطينيين وإصابة إسرائيلي و52 مواجهة

حصاد الأسبوع: إصابة عشرات الفلسطينيين وإصابة إسرائيلي و52 مواجهة

لجان العمل الصحي تستنكر اقتحام الاحتلال مقرها وتدعو لفضح ممارساته

لجان العمل الصحي تستنكر اقتحام الاحتلال مقرها وتدعو لفضح ممارساته

انطلاق أعمال مؤتمر (فتح) الأول للمقاومة الشعبية بالضفة

انطلاق أعمال مؤتمر (فتح) الأول للمقاومة الشعبية بالضفة

الطيبي: علينا ألا ندرك أنه لا يوجد حل سحري لإنهاء العنف بالوسط العربي

الطيبي: علينا ألا ندرك أنه لا يوجد حل سحري لإنهاء العنف بالوسط العربي

منوعات

سقوط عنيف لدومينيك حوراني ونقلها إلى المستشفى للعلاج

سقوط عنيف لدومينيك حوراني ونقلها إلى المستشفى للعلاج

دون لفت انتباههم.. مصور يلتقط صورا للمشاهير في أوضاع غريبة مع هواتفهم

دون لفت انتباههم.. مصور يلتقط صورا للمشاهير في أوضاع غريبة مع هواتفهم

إيمي طلعت زكريا تكشف عن الطلب الأخير من والدها لها قبل وفاته وتعده بتنفيذه

إيمي طلعت زكريا تكشف عن الطلب الأخير من والدها لها قبل وفاته وتعده بتنفيذه

أول تعليق لصفاء سلطان على خلع ابنتها للحجاب

أول تعليق لصفاء سلطان على خلع ابنتها للحجاب

جمل كاد يقتل شاروخان

جمل كاد يقتل شاروخان

منة شلبي تفاجئ جمهورها بـ&#34;لوك&#34; غير مألوف

منة شلبي تفاجئ جمهورها بـ"لوك" غير مألوف

فلة الجزائرية تشتم مرتضى منصور: &#34;مرتشي وحقير ولفّق لي قضية آداب&#34;

فلة الجزائرية تشتم مرتضى منصور: "مرتشي وحقير ولفّق لي قضية آداب"

صورة محمد صلاح مع &#34;فتاة الـ6 ملايين دولار&#34; تثير إعجاب محبيه

صورة محمد صلاح مع "فتاة الـ6 ملايين دولار" تثير إعجاب محبيه

أحلام تكشف لأول مرة تفاصيل طلبها إلغاء مشاركتها في &#34;ذا فويس&#34; بسبب إعلامية

أحلام تكشف لأول مرة تفاصيل طلبها إلغاء مشاركتها في "ذا فويس" بسبب إعلامية

أبناء عمرو دياب يتجاهلون تهنئته بعيد ميلاده ودينا الشربيني تتصدر الاحتفال

أبناء عمرو دياب يتجاهلون تهنئته بعيد ميلاده ودينا الشربيني تتصدر الاحتفال

عربي

بوتين يُوجه طلباً للقوات الأجنبية غير الشرعية في سوريا

بوتين يُوجه طلباً للقوات الأجنبية غير الشرعية في سوريا

مشعل ممدوح آل علي والد قاتل حارس العاهل السعودي ينعي ابنه أخيرًا‎‎

مشعل ممدوح آل علي والد قاتل حارس العاهل السعودي ينعي ابنه أخيرًا‎‎

&#34;نبع السلام&#34; التركية تتواصل لليوم الرابع.. واتهامات أمريكية لأنقرة باستهداف قواتها بسوريا

"نبع السلام" التركية تتواصل لليوم الرابع.. واتهامات أمريكية لأنقرة باستهداف قواتها بسوريا

انفجار ناقلة النفط الإيرانية يزيد مخاوف التوتر بالخليج العربي

انفجار ناقلة النفط الإيرانية يزيد مخاوف التوتر بالخليج العربي