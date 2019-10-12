شاهد: مقتل أربعة أمريكيين وإصابة آخرين بإطلاق نار بنيويورك

رام الله - دنيا الوطنقالت شرطة نيويورك: إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب ثلاثة آخرين بجروح خطيرة في حادث إطلاق نار، اليوم السبت.وأوضحت صحيفة (نيويورك بوست)، أن الحادث وقع في أحد النوادي الليلية جنوبي منطقة بروكلين في المدينة بعد الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي.ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تقوم الشرطة باستجواب شخصين يشتبه بضلوعهما في الحادث.