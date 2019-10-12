شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي: سنشارك بانتخابات المجلس الوطني والبلديات لكن الرئاسة والتشريعي ضمن افرازات أوسلو

الجهاد الإسلامي: سنشارك بانتخابات المجلس الوطني والبلديات لكن الرئاسة والتشريعي ضمن افرازات أوسلو
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، أن حركته مع إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة، بعد احداث التوافق الوطني بين كل الفصائل، وبعد ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على اجراء انتخابات.

وقال المدلل لـ"دنيا الوطن": إن حركته موقفها ثابت من المشاركة في الانتخابات، وهي أنها مع المشاركة في انتخابات المجلس الوطني، لأنها مؤسسة وطنية تتبع لمنظمة التحرير، وكذلك مع الدخول في الانتخابات المحلية (البلديات) لأنها تعتبر خدماتية للشعب الفلسطيني".

وأوضح أن انتخابات الرئاسة، وكذلك المجلس التشريعي، يعتبران من ضمن افرازات اتفاق (أوسلو)، والجهاد الإسلامي ترفض أوسلو وما يتبع له، مضيفًا: "لنا سوابق إيجابية في موضوع الانتخابات البلدية، وبعيدة كل البعد عن أوسلو لأننا نخدم أبناء شعبنا".

ودعا المدلل، الرئيس محمود عباس، للقبول بورقة القوى الثمانية، لإنهاء الانقسام، وأخذها بمسؤولية عالية لمعالجة الوضع الفلسطيني الراهن، كما دعاه لعقد الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير.

 

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