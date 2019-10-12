بوتين: بحوزتنا سلاح لا أحد يمتلك مثله بالعالم ولا يمكن خرقه









وأضاف بوتين: "لقد نجحنا في ذلك، والآن أصبح الأمر واضحا بالفعل، يعمل نظام الدفاع الصاروخي ضد الصواريخ البالستية، أي الصواريخ التي تحلق في المسار البالستي ونحن بالإضافة إلى تحسيننا هذه الصواريخ عدة مرات، صنعنا أسلحة أخرى لا يملكها أحد في العالم".





وقال بوتين خلال لقاء تلفزيوني مع ثلاث قنوات ناطقة بالعربية، عشية زيارته إلى السعودية والإمارات: "سنعمل على تصنيع أنظمة هجومية تكون بالطبع قادرة على التغلب على أي نظام دفاع صاروخي".