بوتين: بحوزتنا سلاح لا أحد يمتلك مثله بالعالم ولا يمكن خرقه
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن حلف الناتو كان ولا يزال يحاول خداع روسيا، ويعمل شيئاً فشيئا على الاقتراب من حدودها، مشيراً إلى أن الجيش الروسي يمتلك أسلحة مميزة للدفاع عن البلاد، كما أنه يمتلك سلاح لا أحد يمتلك مثله في العالم ولا يمكن خرقه.
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن حلف الناتو كان ولا يزال يحاول خداع روسيا، ويعمل شيئاً فشيئا على الاقتراب من حدودها، مشيراً إلى أن الجيش الروسي يمتلك أسلحة مميزة للدفاع عن البلاد، كما أنه يمتلك سلاح لا أحد يمتلك مثله في العالم ولا يمكن خرقه.
وقال بوتين خلال لقاء تلفزيوني مع ثلاث قنوات ناطقة بالعربية، عشية زيارته إلى السعودية والإمارات: "سنعمل على تصنيع أنظمة هجومية تكون بالطبع قادرة على التغلب على أي نظام دفاع صاروخي".
وأضاف بوتين: "لقد نجحنا في ذلك، والآن أصبح الأمر واضحا بالفعل، يعمل نظام الدفاع الصاروخي ضد الصواريخ البالستية، أي الصواريخ التي تحلق في المسار البالستي ونحن بالإضافة إلى تحسيننا هذه الصواريخ عدة مرات، صنعنا أسلحة أخرى لا يملكها أحد في العالم".
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