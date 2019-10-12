علي أبو زهري يثمن زيارة المنتخب السعودي لفلسطين

رام الله - دنيا الوطنثمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم الدكتورعلي زيدان أبو زهري، مواقف المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المساندة لحقوق شعبنا ونضاله نحو الحرية والاستقلال.وأضاف أبو زهري خلال حفل تكريم المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" عبد العزيز بن عثمان التويجري، لمناسبة انتهاء مهامه في المنظمة، أمام ممثلي 57 دولة إسلامية، أن المملكة وقيادتها كانت ولا تزال عند حسن الظن والرهان في دعم مسيرة نضال شعبنا الوطني الفلسطيني.وتوجه بالتحية والتقدير للمنتخب السعودي لكرة القدم الذي سيلاقي نظيره الفلسطيني "الفدائي" يوم الثلاثاء المقبل، على أرض فلسطين، وقال: "كما احتضن شعبنا فريق الرجاء البيضاوي المغربي على ملعب الشهيد فيصل الحسيني في القدس، سيحتضن المنتخب السعودي على أرض فلسطين".وجدد الدعوة لدول العالم الإسلامي بضرورة زيارة فلسطين والقدس الشريف، وقال: "كما يقول الرئيس محمود عباس دائما وفي كل مناسبة زيارة السجين ليست تطبيعا مع السجان، وأن زيارة القدس ليست تطبيعا مع الاحتلال أو اعترافا بسلطته".وحيّا أبو زهري المملكة المغربية الشقيقة بقيادة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، على دعمهم واحتضانهم الدائم لفلسطين وقضيتها، وللقدس على وجه الخصوص، وأضاف أبو زهري: " في الوقت الذي أتكلم أمامكم الآن، فإن فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم يؤدون الصلاة في المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس".