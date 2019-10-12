الاقتصاد بغزة: إغلاق شركات إطارات السيارات لا يحل الأزمة بل يُصعدها

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خاص دنيا الوطن

أكدت وزارة الاقتصاد الوطني، في قطاع غزة، أنها لا تزال تتابع أزمة شركات إطارات السيارات في القطاع، مبينة أنها ترفض احتكار أي سلعة، بما في ذلك قطع غيار السيارات.



وقال الناطق باسم وزارة الاقتصاد، عبد الفتاح موسى: إن يجب الضغط على إسرائيل، من خلال الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، بهدف إعادة إدخال الإطارات عبر معبر كرم أبو سالم، بعد وقفها لعدة سنوات، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل مع كافة الأطراف لحل القضية.



وأوضح موسى، أن إغلاق بعض الشركات أبوابها كشركة دغمش، لا يحل القضية، بل الأفضل هو الحوار الهادئ، والإغلاق يُصعد الأزمة.