(أونروا): مرتاحون للدعم السياسي والمالي المقدم من الدول المانحة لمواجهة الأزمة المالية





وأضافت السمرا: "لا يزال لدينا 89 مليون دولار، يجب توفيرهم حتى نهاية العام، حتى نستطيع أن نستمر في خدماتنا، هذا دليل أنه تم صحيح وقف المساعدات المالية الأمريكية، ولكن (أونروا) لم تنتهي واستمرت ووسعت قاعدة الدول المانحة، والدول الصديقة وقفت إلى جانبها، وكذلك الدول العربية تبرعت مشكورة".

(أونروا)، ولكن تأكدنا أنه لدينا دعم من الدول الصديقة المانحة".وأشارت المتحدثة باسم (أونروا) إلى أن العام الحالي 2019 بدأ بمعاناة كبيرة وعجز مالي بلغ في تشرين الأول/ أكتوبر الحالي 89 مليون دولار، سببه قطع المساعدات الأمريكية عن (أونروا).