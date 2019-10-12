(أونروا): مرتاحون للدعم السياسي والمالي المقدم من الدول المانحة لمواجهة الأزمة المالية
رام الله - دنيا الوطن
قالت المتحدثة باسم (أونروا) في لبنان هدى السمرا: إن الوكالة الدولية، استمرت في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين بعد قطع المساعدات المالية الأمريكية عن (أونروا) ومحاولات إنهائها، وذلك بسبب الدعم المقدم من الدول المانحة والصديقة لـ (أونروا)، بهدف تعويض العجز المالي الذي تعاني منه (أونروا).
وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه (أونروا) مرتاحة للدعم السياسي والمالي، الذي تحصل عليه من الدول المانحة، لأنه عندما واجهت (أونروا) الأزمة الوجودية حين توقفت المساعدات الأمريكية، كانت (أونروا) من بعد هذه الخطوة لا تعلم إن كانت تستطيع الاستمرار أم لا، أو تتمكن من فتح مدارس
قالت المتحدثة باسم (أونروا) في لبنان هدى السمرا: إن الوكالة الدولية، استمرت في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين بعد قطع المساعدات المالية الأمريكية عن (أونروا) ومحاولات إنهائها، وذلك بسبب الدعم المقدم من الدول المانحة والصديقة لـ (أونروا)، بهدف تعويض العجز المالي الذي تعاني منه (أونروا).
وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه (أونروا) مرتاحة للدعم السياسي والمالي، الذي تحصل عليه من الدول المانحة، لأنه عندما واجهت (أونروا) الأزمة الوجودية حين توقفت المساعدات الأمريكية، كانت (أونروا) من بعد هذه الخطوة لا تعلم إن كانت تستطيع الاستمرار أم لا، أو تتمكن من فتح مدارس
(أونروا)، ولكن تأكدنا أنه لدينا دعم من الدول الصديقة المانحة".
وأشارت المتحدثة باسم (أونروا) إلى أن العام الحالي 2019 بدأ بمعاناة كبيرة وعجز مالي بلغ في تشرين الأول/ أكتوبر الحالي 89 مليون دولار، سببه قطع المساعدات الأمريكية عن (أونروا).
وأشارت المتحدثة باسم (أونروا) إلى أن العام الحالي 2019 بدأ بمعاناة كبيرة وعجز مالي بلغ في تشرين الأول/ أكتوبر الحالي 89 مليون دولار، سببه قطع المساعدات الأمريكية عن (أونروا).
وأضافت السمرا: "لا يزال لدينا 89 مليون دولار، يجب توفيرهم حتى نهاية العام، حتى نستطيع أن نستمر في خدماتنا، هذا دليل أنه تم صحيح وقف المساعدات المالية الأمريكية، ولكن (أونروا) لم تنتهي واستمرت ووسعت قاعدة الدول المانحة، والدول الصديقة وقفت إلى جانبها، وكذلك الدول العربية تبرعت مشكورة".
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