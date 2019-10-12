حصاد الأسبوع: إصابة عشرات الفلسطينيين وإصابة إسرائيلي و52 مواجهة

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رام الله - دنيا الوطن

شهد حصاد الأسبوع الماضي، إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق بالغاز في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما أصيب إسرائيلي بجراح، وذلك ضمن 52 مواجهة في مختلف المدن الفلسطينية، تخللها عشرات الزجاجات الحارقة والأكواع المتفجرة.



ففي أمس الجمعة، أصيب حوالي 49 فلسطينياً بينهم 18 بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق، كما ألقى شبان فلسطينيون زجاجات حارقة على قوات الاحتلال في شرقي مخيم البريج، ومخيم شعفاط، شرقي مدينة غزة، شرقي جباليا، شرقي خانيونس، وشرقي رفح، وذلك ضمن 10مواجهات.



ويوم الخميس، أصيب فلسطينيان برصاص الاحتلال في مدينة القدس، كما ألقى شبان فلسطينيون عبوتهم الناسفة تجاه منطقة أبو ديس، وذلك ضمن 10 مواجهات.



فيما أحصيت الأربعاء ثلاث مواجهات تخللها إطلاق زجاجات حارقة في مخيم شعفاط، وحاجز شارع الشهداء.



كما وشهد منتصف الأسبوع، إصابة فلسطيني بالرصاص الحي في الضفة الغربية، وذلك ضمن ثلاث مواجهات.



ويوم الاثنين الماضي، أصيب فلسطيني بالرصاص الحي وعدة حالات اختناق في الضفة، فيما ألقى مجموعة من الشبان عدة زجاجات حارقة وعبوة ناسفة في مخيم بلاطة، وذلك ضمن عشر مواجهات.



ويوم الأحد، أصيب عشرة فلسطينيين بالرصاص الحي والمطاطي في الضفة الغربية، كما أصيب جندي صهيوني خلال مواجهات في محيط قبر يوسف، فيما ألقى مجموعة من الشبان عدة زجاجات حارقة تجاه جنود الاحتلال في محيط قبر يوسف و(قبة راحيل) مسجد بلال، وذلك ضمن أربع مواجهات تخللها تفجير عبوة ناسفة في منطقة محيط قبر يوسف.



أما السبت، فقد أصيب فلسطيني بالرصاص الحي، وأحصيت ست مواجهات، تخللها إلقاء زجاجة حارقة في مستوطنة (بيت حجاي)، وعبوة ناسفة في (قبة راحيل)، مسجد بلال.