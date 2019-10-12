لجان العمل الصحي تستنكر اقتحام الاحتلال مقرها وتدعو لفضح ممارساته





واعتبرت، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" هذه الممارسات تجاوزاً وتخطياً لكافة الأعراف والقوانين الدولية والحقوقية، وهي سابقة خطيرة وانتهاك واضح لكل القوانين والأعراف الدولية، خاصة فيما بتعلق بالمادة 56 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والقانون الدولي الإنساني المادة 146و147 وكافة هذه المواد والقوانين تنص على ضرورة حماية المؤسسات الصحية، وتحييدها من أي ضرر وقت النزاع.



وأضافت: إننا باتحاد لجان العمل الصحي في قطاع غزة نساند المؤسسات الفلسطينية الأهلية التي تعمل في مجال الخدمات الإنسانية والتنموية، وفي هذا الإطار نؤكد على التالي:



أولاً: إن الاقتحام لمؤسسة صحية تنموية هو استمرار لسلسلة من الممارسات الإسرائيلية تجاه شعبنا الفلسطيني، تمثلت بالإعدامات الميدانية لمواطنين داخل المستشفيات، واستهدف الطواقم الطبية وقصف العديد من المقرات الصحية خلال السنوات الماضية.



ثانياً: ندعو لجنة حقوق الإنسان في المجلس التشريعي والمنظمات الحقوقية إلى الوقوف بجانب المؤسسات الاهلية الفلسطينية ودعمها بكافة السبل المتاحة لمواجهة التحديات والعراقيل التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.



ثالثاً: إن استمرار عدم تنفيذ قرارات المجتمع الدولي تجاه ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، هو دعوة مفتوحة لهذا الاحتلال للاستمرار في تحدي قواعد القانون الدولي، والتصرف كدولة فوق القانون، واقتراف المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق المؤسسات والمقدرات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطناستنكر اتحاد لجان العمل الصحي في قطاع غزة، انتهاك قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس الجمعة الموافق 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 مقر الإدارة العامة لمؤسسة لجان العمل الصحي في مدينة البيرة بالضفة الغربية.