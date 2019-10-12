شاهد: بدء إنشاء أعلى مُصلى مُعلق بالعالم في مكة المكرمة

رام الله - دنيا الوطنبدأت الأعمال التنفيذية لإنشاء أعلى مصلى معلق في العالم، بمكة المكرمة، غربي السعودية، ويبلغ ارتفاعه 161 مترًا.وقال المهندس الاستشاري، رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة، أنس صالح صيرفي: إنه تم البدء بتنفيذ أعلى مصلى معلق في العالم بارتفاع 161 مترًا، وبإطلالة مباشرة على الكعبة المشرفة، واتصال سمعي وبصري مع جماعة المسجد الحرام، وفق صحيفة (القدس العربي).وأضاف صيرفي، أن المصلى المعلق سيتم إنشاؤه ضمن برج جبل عمر العنوان، وهو على محور المشاة الرئيسي المؤدي إلى محطة قطار الحرمين، عبر مشروع طريق الملك عبد العزيز الموازي، وينتهي بساحة الحرم الشريف.وتبلغ مساحة المصلى المعلق أكثر من 400 متر مربع، ويتسع لأكثر من 200 مصلٍ، حيث من المقرر أن يحتضن طريق الملك عبد العزيز بمكة المكرمة، ممشى بطول ثلاثة كيلو مترات، وثلاث محطات مترو تربط بين ساحة الحرم ومسجد الملك عبد الله، ومحطة قطار الحرمين التي تنطلق إلى مطار جدة، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ومن ثم إلى المدينة المنورة.