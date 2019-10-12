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شؤون فلسطينية

ملحم: بحثنا مع مصر إمكانية ربط غزة بالكهرباء المصرية والاستغناء عن إسرائيل

ملحم: بحثنا مع مصر إمكانية ربط غزة بالكهرباء المصرية والاستغناء عن إسرائيل
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد إبراهيم ملحم، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، أن وفد الحكومة برئاسة الدكتور محمد اشتية، بحث مع الجانب المصري خلال الزيارة الأخيرة، إمكانية ربط قطاع غزة بالكهرباء المصرية، وبالتالي سيتم الاستغناء عن الكهرباء الإسرائيلية، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن الخطوط المصرية المعطلة، سيتم تحديثها وصيانتها وتزويدها بشكل مبدئي إلى القطاع، على أمل شراء المغذيات.

وقال ملحم لـ"دنيا الوطن": "تم البحث في ذلك، الأمور تسير باتجاه تغذية قطاع غزة بالكهرباء المصرية، كما تم بحث زيادة تبادل السلع بين فلسطين ومصر، حيث أعلن وزير الزراعة رياض العطاري، تلقى من نظيره المصري رسالة، باستعداد مصر لاستقبال فسائل النخيل المجهول، وهي خاصة بفلسطين، وهذا الأمر يُدر الملايين على خزينة السلطة".

وأضاف: "المصريون طلبوا بتوريد فسائل النخيل المجهول من أريحا إلى مصر، وهذا سيُدر الملايين على خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية"، مؤكداً في الوقت ذاته أنه سيتم تنظيم التبادل التجاري، وذلك عبر المعابر الخاصة بالبضائع المعروفة في قطاع غزة.

وفي السياق، أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، أنه تم الاتفاق مع الجانب المصري، خلال زيارة وفد الحكومة الى جمهورية مصر العربية، على توفير عشر منح للطب البيطري، منها ثماني منح خاصة بقطاع غزة.

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