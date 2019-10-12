تركيا تُعلن السيطرة على رأس العين.. و(قسد) الكردية تنفي



وقالت وزارة الدفاع التركية: إن بلدة رأس العين شرقي الفرات أصبحت تحت السيطرة، نتيجة عمليات ناجحة تنفذ في إطار عملية "نبع السلام" التي أطلقتها تركيا الأربعاء ضد الوحدات الكردية في الشمال السوري، وفق (روسيا اليوم).





من جهتها، نفت (قسد) صحة هذا الإعلان، مشيرة إلى أنها تمكنت بعد معارك عنيفة من إحباط هجوم الجيش التركي وحلفائه، مشيرةً إلى أن قواتها قتلت 18 مسلحاً من الفصائل الموالية لتركيا، وأسرت ثلاثة آخرين، كما دمرت عربة محملة برشاش "دوشكا" ومدرعة معادية.



يأتي ذلك وسط تقارير تفيد بتجدد القصف الجوي والصاروخي التركي على مدينة القامشلي وعدد من القرى والبلدات الحدودية السورية، واستمرار معارك عنيفة بين قوات "نبع السلام"، و"قوات سوريا الديمقراطية"، على المحاور الغربية لبلدة تل أبيض بريف الرقة، ومحيط وأطراف مدينة رأس العين بريف الحسكة.



وكانت مواقع سورية معارضة، قد نقلت عن الناطق الرسمي باسم "الجيش الوطني السوري" الرائد يوسف الحمود قوله: إن "قوات الجيشين الوطني السوري والتركي، تمكنت الجمعة من إحراز تقدم كبير في العملية من خلال السيطرة على عدة بلدات على محوري تل أبيض ورأس العين".



وأوضح أن القوات المشاركة سيطرت على قريتي محربل وحلاوة بريف تل أبيض شمال الرقة، وبلدتي تل حلف وأصفر نجار والصوامع المحيطة بها بريف رأس العين شمال الحسكة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الدفاع التركية، سيطرة قوات "نبع السلام" على بلدة رأس العين شمال سوريا، فيما نفت "قوات سوريا الديمقراطية" صحة هذا الإعلان.