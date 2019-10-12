بوتين يُوجه طلباً للقوات الأجنبية غير الشرعية في سوريا

فلاديمير بوتين

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن جميع القوات الأجنبية غير الشرعية في سوريا، يجب أن تغادر أراضيها، مشدداً على أن روسيا ستفعل الشيء نفسه؛ إذا قررت القيادة الجديدة للبلاد أنها لا تحتاج إلى وجود روسي على أراضيها.



وأضاف بوتين، في مقابلة مع (آر تي) و(سكاي نيوز)، و(القناة العربية): "كل من يتواجد على أراضي دولة أخرى بشكل غير شرعي، وفي هذه الحالة سوريا، عليه مغادرة المنطقة، وهذا ينطبق على جميع الدول، وإن أعلنت القيادة الشرعية المستقبلية في سوريا، أنها لا تحتاج إلى وجود القوات الجوية الروسية في المنطقة، فسوف تخرج من المنطقة".



وتابع بوتين: "لن تُحطم الهجمات على الناقلات والبنية التحتية النفطية في منطقة الخليج الفارسي (العربي) التعاون بين روسيا والدول العربية، بما في ذلك في إطار اتفاق أوبك +"، وفق تعبيره.