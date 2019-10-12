الطيبي: علينا ألا ندرك أنه لا يوجد حل سحري لإنهاء العنف بالوسط العربي

قال العضو العربي بالكنيست الإسرائيلي، أحمد الطيبي: إنه لا يجب على الجميع أن يدرك بأنه لا يوجد حل سحري لإنهاء حالة العنف والجريمة المنتشرة في الوسط العربي داخل إسرائيل.



وأوضح الطيبي، وفق صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أنهم سيواصلون الاحتجاجات حتى الحد من هذه الجريمة والقضاء عليها، مشيراً إلى أن ذلك لن يمنعهم من مواصلة العمل السياسي بكل طرق ممكنة.



ويذكر، أنه قتل شاب وأصيب 3 آخرون في سلسلة عمليات إطلاق نار في الوسط العربي الليلة الماضية، وصباح اليوم.





رام الله - دنيا الوطن