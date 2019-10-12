صرف دفعات من المستحقات المالية للموظفين بالضفة وغزة خلال الشهر الجاري

عملت "دنيا الوطن"، أن الحكومة الفلسطينية، برئاسة الدكتور محمد اشتية، ستصرف خلال الشهر الجاري، دفعة مالية من مستحقات الموظفين الحكوميين بالضفة الغربية وقطاع غزة.



وقالت مصادر مُطلعة لـ "دنيا الوطن": إن الحكومة ستناقش خلال اجتماعها المقبل، صرف جزء من المستحقات المالية لرواتب الموظفين، مشيرةً إلى أنه سيتم صرفها خلال الشهر الجاري.



ولم تُقدم المصادر أي تفاصيل أخرى بشأن آلية أو موعد الصرف أو النسبة التي ستقرها الحكومة، مبينةً أن ذلك سيكون واضحاً بعد اجتماع الحكومة المقبل.



يذكر، أن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، قال: إن مستحقات الموظفين في غزة ورام الله، ستصرف قريباً عبر البنوك، مشيراً إلى أن وزارة المالية، تقوم حالياً بكافة الترتيبات الخاصة بصرفها.



وأوضح ملحم، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن المستحقات المالية قد تكون ما بين شهرين أو ثلاثة أشهر، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن ذلك من قبل وزارة المالية، بعد الانتهاء من الإجراءات والأمور الفنية.

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال