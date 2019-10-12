"شركات البترول والغاز" بغزة تكشف أسباب تذبذب أسعار أسطوانات الغاز

أسطوانات غاز - أرشيف

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خاص دنيا الوطن

كشف رئيس لجنة الغاز في جمعية شركات البترول والغاز، سمير حمادة، أسباب التذبذب الذي حصل في أسعار اسطوانة الغاز خلال الأيام القليلة الماضية.



وقال في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": بالنسبة لسعر أسطوانة الغاز للمستهلك 59 شيكلاً، والتي تحدد سعر أسطوانة الغاز، هي الهيئة العامة للبترول.



وأشار حمادة إلى أنه في 31 من نهاية كل شهر، أو في بداية الشهر، تخطر الهيئة الشركات بأسعار البترول والغاز، سواء البترول أو الغاز، مؤكداً على "أننا في شركات البترول والغاز نلتزم بالأسعار".



واستدرك رئيس لجنة الغاز: في الأيام الأخيرة، كان هناك تذبذب في أسعار الغاز بالتحديد، بسبب أن الجهات المختصة رفعت يديها عن المتابعة، خاصة فيما يتعلق بالأسعار، وانتشار ما وصفها "العشوائيات"، وهي قنابل موقوتة، وهذا أدى إلى تذبذب الأسعار، وجعل الأسعار غير موحدة.



وأكد حمادة على أنه في الأسبوع الماضي، كان هناك قرار من المسؤولين في قطاع غزة، بالالتزاك بالأسعار للموزع والمستهلك، بمعنى أن الموزع يقوم بتعبئة الأسطوانة من المحطة، بـ (54 شيكلاً)، والموزع يسلمها للمستهلك بـ (59 شيكلاً).



وأضاف: هذه هي الأسعار المعلنة من الهيئة العامة، ونحن نتمنى أن يلتزم الجميع بها، مشيراً إلى "أننا دفعنا ثمناً كبيراً بسبب هذا التذبذب في الآونة الأخيرة"، خاصة وأن الأسعار كانت غير مرضية، وكانت هناك خسائر تكبدتها الشركات.