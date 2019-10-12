شؤون فلسطينية

"شركات البترول والغاز" بغزة تكشف أسباب تذبذب أسعار أسطوانات الغاز

"شركات البترول والغاز" بغزة تكشف أسباب تذبذب أسعار أسطوانات الغاز
أسطوانات غاز - أرشيف
خاص دنيا الوطن
كشف رئيس لجنة الغاز في جمعية شركات البترول والغاز، سمير حمادة، أسباب التذبذب الذي حصل في أسعار اسطوانة الغاز خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": بالنسبة لسعر أسطوانة الغاز للمستهلك 59 شيكلاً، والتي تحدد سعر أسطوانة الغاز، هي الهيئة العامة للبترول. 

وأشار حمادة إلى أنه في 31 من نهاية كل شهر، أو في بداية الشهر، تخطر الهيئة الشركات بأسعار البترول والغاز، سواء البترول أو الغاز، مؤكداً على "أننا في شركات البترول والغاز نلتزم بالأسعار".

واستدرك رئيس لجنة الغاز: في الأيام الأخيرة، كان هناك تذبذب في أسعار الغاز بالتحديد، بسبب أن الجهات المختصة رفعت يديها عن المتابعة، خاصة فيما يتعلق بالأسعار، وانتشار ما وصفها "العشوائيات"، وهي قنابل موقوتة، وهذا أدى إلى تذبذب الأسعار، وجعل الأسعار غير موحدة.

وأكد حمادة على أنه في الأسبوع الماضي، كان هناك قرار من المسؤولين في قطاع غزة، بالالتزاك بالأسعار للموزع والمستهلك، بمعنى أن الموزع يقوم بتعبئة الأسطوانة من المحطة، بـ (54 شيكلاً)، والموزع يسلمها للمستهلك بـ (59 شيكلاً).

وأضاف: هذه هي الأسعار المعلنة من الهيئة العامة، ونحن نتمنى أن يلتزم الجميع بها، مشيراً إلى "أننا دفعنا ثمناً كبيراً بسبب هذا التذبذب في الآونة الأخيرة"، خاصة وأن الأسعار كانت غير مرضية، وكانت هناك خسائر تكبدتها الشركات.

أخبار ذات صلة

طقوس موسم قطف الزيتون تنغصها اعتداءات المستوطنين

طقوس موسم قطف الزيتون تنغصها اعتداءات المستوطنين

بكيرات لأردان: لن نسمح بحرية العبادة لليهود بالأقصى وأنت تُريد إشعال الحرب

بكيرات لأردان: لن نسمح بحرية العبادة لليهود بالأقصى وأنت تُريد إشعال الحرب

الأورومتوسطي يستعرض واقع حقوق الإنسان في الشرق الأوسط بالبرلمان البرازيلي

الأورومتوسطي يستعرض واقع حقوق الإنسان في الشرق الأوسط بالبرلمان البرازيلي

شادي زهد: المكتب الوطني للدفاع عن الأرض يُواصل لقاءاته لتشكيل لجان الحراسة

شادي زهد: المكتب الوطني للدفاع عن الأرض يُواصل لقاءاته لتشكيل لجان الحراسة

عامان على توقيع اتفاق (القاهرة 2017).. لماذا لم يُنفذ؟

عامان على توقيع اتفاق (القاهرة 2017).. لماذا لم يُنفذ؟

مستوطنون يُهاجمون قاطفي الزيتون في أراضي بورين جنوب نابلس

مستوطنون يُهاجمون قاطفي الزيتون في أراضي بورين جنوب نابلس

العالول: سنلجأ لصندوق الاقتراع ونتيجته مُلزمة للكل

العالول: سنلجأ لصندوق الاقتراع ونتيجته مُلزمة للكل

قوات الاحتلال تُبعد فتى فلسطينياً عن الأقصى لمدة أسبوعين

قوات الاحتلال تُبعد فتى فلسطينياً عن الأقصى لمدة أسبوعين

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

طقوس موسم قطف الزيتون تنغصها اعتداءات المستوطنين

طقوس موسم قطف الزيتون تنغصها اعتداءات المستوطنين

الأورومتوسطي يستعرض واقع حقوق الإنسان في الشرق الأوسط بالبرلمان البرازيلي

الأورومتوسطي يستعرض واقع حقوق الإنسان في الشرق الأوسط بالبرلمان البرازيلي

شادي زهد: المكتب الوطني للدفاع عن الأرض يُواصل لقاءاته لتشكيل لجان الحراسة

شادي زهد: المكتب الوطني للدفاع عن الأرض يُواصل لقاءاته لتشكيل لجان الحراسة

مستوطنون يُهاجمون قاطفي الزيتون في أراضي بورين جنوب نابلس

مستوطنون يُهاجمون قاطفي الزيتون في أراضي بورين جنوب نابلس

قوات الاحتلال تُبعد فتى فلسطينياً عن الأقصى لمدة أسبوعين

قوات الاحتلال تُبعد فتى فلسطينياً عن الأقصى لمدة أسبوعين

أكثر من ألف ومئة مستوطن اقتحموا الأقصى خلال الأسبوع الماضي

أكثر من ألف ومئة مستوطن اقتحموا الأقصى خلال الأسبوع الماضي

مؤسسة القدس: المسجد الأقصى بات مكشوفاً على أسوأ عدوان منذ عقود

مؤسسة القدس: المسجد الأقصى بات مكشوفاً على أسوأ عدوان منذ عقود

المواطنون يستعدون لموسم قطاف الزيتون وتوقعات بارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين

المواطنون يستعدون لموسم قطاف الزيتون وتوقعات بارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين

منوعات

أول تعليق لصفاء سلطان على خلع ابنتها للحجاب

أول تعليق لصفاء سلطان على خلع ابنتها للحجاب

جمل كاد يقتل شاروخان

جمل كاد يقتل شاروخان

منة شلبي تفاجئ جمهورها بـ&#34;لوك&#34; غير مألوف

منة شلبي تفاجئ جمهورها بـ"لوك" غير مألوف

فلة الجزائرية تشتم مرتضى منصور: &#34;مرتشي وحقير ولفّق لي قضية آداب&#34;

فلة الجزائرية تشتم مرتضى منصور: "مرتشي وحقير ولفّق لي قضية آداب"

صورة محمد صلاح مع &#34;فتاة الـ6 ملايين دولار&#34; تثير إعجاب محبيه

صورة محمد صلاح مع "فتاة الـ6 ملايين دولار" تثير إعجاب محبيه

أحلام تكشف لأول مرة تفاصيل طلبها إلغاء مشاركتها في &#34;ذا فويس&#34; بسبب إعلامية

أحلام تكشف لأول مرة تفاصيل طلبها إلغاء مشاركتها في "ذا فويس" بسبب إعلامية

شاهد: أفيخاي أدرعي يوجه &#34;رسالة خاصة&#34; لـ عمرو دياب

شاهد: أفيخاي أدرعي يوجه "رسالة خاصة" لـ عمرو دياب

أبناء عمرو دياب يتجاهلون تهنئته بعيد ميلاده ودينا الشربيني تتصدر الاحتفال

أبناء عمرو دياب يتجاهلون تهنئته بعيد ميلاده ودينا الشربيني تتصدر الاحتفال

سلمى رشيد تضعُ مولودها الأوّل.. وتختارُ له هذا الاسم الغريب

سلمى رشيد تضعُ مولودها الأوّل.. وتختارُ له هذا الاسم الغريب

شاهد: أحمد عز يفجر مفاجأة عن فيلم &#34;الممر&#34;

شاهد: أحمد عز يفجر مفاجأة عن فيلم "الممر"

عربي

مشعل ممدوح آل علي والد قاتل حارس العاهل السعودي ينعي ابنه أخيرًا‎‎

مشعل ممدوح آل علي والد قاتل حارس العاهل السعودي ينعي ابنه أخيرًا‎‎

انفجار ناقلة النفط الإيرانية يزيد مخاوف التوتر بالخليج العربي

انفجار ناقلة النفط الإيرانية يزيد مخاوف التوتر بالخليج العربي

الحوثيون يهددون الولايات المتحدة بمصير حرب فيتنام

الحوثيون يهددون الولايات المتحدة بمصير حرب فيتنام

هل كذبت باكستان إيران بشأن وساطة ولي العهد السعودي؟

هل كذبت باكستان إيران بشأن وساطة ولي العهد السعودي؟