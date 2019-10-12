الأورومتوسطي يستعرض واقع حقوق الإنسان في الشرق الأوسط بالبرلمان البرازيلي

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رام الله - دنيا الوطن

نظّم وفد من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، زيارة إلى مجلس الشيوخ البرازيلي، عقد خلالها عدة لقاءات لمناقشة حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بشكل خاص.



وعقد الوفد الذي ضمّ رئيس الأورومتوسطي رامي عبده، ومسؤولة الاتصال والإعلام سيلين يشار، عدة اجتماعات مع برلمانيين برازيليين؛ لمناقشة وضع حقوق الإنسان في الشرق الأوسط بشكل عام والأراضي الفلسطينية بشكل خاص، إذ التقى برئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ، السيد باولو بايم، ودعاه إلى عقد جلسة عامة في مجلس الشيوخ؛ لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين.



والتقى الوفد وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" بعضو البرلمان البرازيلي ديفيد ميراندا، الذي وعد بفتح نقاش برلماني موسع حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وناقش مع وفد الأورومتوسطي، سبل التواصل الدائم فيما يتعلق بتطورات قضايا حقوق الإنسان في الشرق الأوسط.



وقال الأورومتوسطي عقب سلسة من اللقاءات في مجلس الشيوخ، إنّ عددًا من أعضاء البرلمان البرازيلي يعملون على تشكيل لجنة في البرلمان برئاسة بيدرو أوكزاي، للدفاع عن حقوق المدنيين في الأراضي الفلسطينية.



والتقى وفد الأورومتوسطي بالسيد أوكزاي، وأثنى على جهوده في تعزيز حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط، وناقش معه بشكل معمّق الوضع في الأراضي الفلسطينية، واتفقا على إنشاء قنوات صلبة لتحديث اللجنة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والمنطقة.



وقالت المتحدثة باسم المرصد الأورومتوسطي سيلين يشار "بعد قرار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بنقل السفارة البرازيلية إلى القدس، شعر الفلسطينيون بالقلق من وضعهم، خاصة في قطاع غزة المحاصر"، مضيفة أنّ "البرازيل أكبر ديمقراطية في أمريكا اللاتينية، ولهذا السبب نحن سعداء للغاية لدعم العديد من أعضاء البرلمان البرازيلي، ونرّحب بزيارة وفد من البرلمان إلى الأراضي الفلسطينية في وقت قريب".



وناقش أعضاء البرلمان البرازيلي مع وفد الأورومتوسطي إمكانية تشكيل مجموعة برلمانية لزيارة الأراضي الفلسطينية بحلول نهاية العام، إذ رحّب الأورومتوسطي بالمبادرة ووصفها الإيجابية.



وأعرب وفد المرصد الأورومتوسطي عن امتنانه العميق للترحيب المشجع الذي لاقاه من أعضاء البرلمان، وقال إنّه يتطلع لمزيد من التعاون لتحسين وضع حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط والأراضي الفلسطينية على وجه الخصوص.



وخلال الزيارة، شارك الوفد في جلسة استماع في البرلمان البرازيلي، ألقى فيها رئيس الأورومتوسطي، كلمة، استعرض فيها الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة بحق المدنيين الفلسطينيين، وعرض بشكل تفصيلي الدور الفعّال الذي يلعبه الأورومتوسطي في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والمنطقة.