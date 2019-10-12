شادي زهد: المكتب الوطني للدفاع عن الأرض يُواصل لقاءاته لتشكيل لجان الحراسة





وأكد وقوف المكتب إلى جانب المواطنين في قرية قيرة، التي كانت هدفاً لأعمال عربدة، وأعمال تخريب وكتابات عنصرية، قام بها إرهابيو ما يُسمى "تدفيع الثمن" قبل أسبوع.

رام الله - دنيا الوطنقال شادي زهد، منسق حملة المكتب الوطني لشؤون المقاطعة والدفاع عن الأرض، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، لتشكيل لجان الحراسة في قرى وبلدات محافظات سلفيت والوسط في الضفة الغربية، أن المكتب يواصل لقاءاته مع المجالس في القرى والبلدات؛ لتشكيل لجان الحراسة، ضمن خطة أعدها العاملون في المكتب الوطني للدفاع عن الأرض مع عدد من المتطوعين المتعاونين مع المكتب، الذي يرأسه تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" أن اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم يجب أن تتوقف وأن لجان الحراسة هي إحدى الأدوات المتاحة في الرد على اعتداءات المستوطنين وعربدتهم على البلدات والقرى الفلسطينية، والعبث وتخريب ممتلكاتهم وفي التصدي بشكل خاص للممارسات الإرهابية، التي تقوم بها منظمات الإرهاب اليهودي، التي تتخذ من المستوطنات والبؤر الاستيطانية ملاذات آمنة بحماية جيش الاحتلال.وتابع أنه تم عقد لقاء مع مجلس قروى قيرة في محافظة سلفيت، شارك فيه زهد، وبحضور رئيس المجلس، أم إياد، وعدد من أعضاء المجلس، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان الحراسة من متطوعين في القرية، تحت إشراف المكتب الوطني والتنسيق مع مجلس قروى قيرة، والقوى الوطنية في القرية على أن يقوم المكتب الوطني بوضع خبراته وإمكانياته تحت تصرف هذه اللجان وتزويدهم بكافة التجهيزات المطلوبة لإنجاح فرق الحراسة.