شؤون فلسطينية

شادي زهد: المكتب الوطني للدفاع عن الأرض يُواصل لقاءاته لتشكيل لجان الحراسة

شادي زهد: المكتب الوطني للدفاع عن الأرض يُواصل لقاءاته لتشكيل لجان الحراسة
رام الله - دنيا الوطن
قال شادي زهد، منسق حملة المكتب الوطني لشؤون المقاطعة والدفاع عن الأرض، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، لتشكيل لجان الحراسة في قرى وبلدات محافظات سلفيت والوسط في الضفة الغربية، أن المكتب يواصل لقاءاته مع المجالس في القرى والبلدات؛ لتشكيل لجان الحراسة، ضمن خطة أعدها العاملون في المكتب الوطني للدفاع عن الأرض مع عدد من المتطوعين المتعاونين مع المكتب، الذي يرأسه تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" أن اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم يجب أن تتوقف وأن لجان الحراسة هي إحدى الأدوات المتاحة في الرد على اعتداءات المستوطنين وعربدتهم على البلدات والقرى الفلسطينية، والعبث وتخريب ممتلكاتهم وفي التصدي بشكل خاص للممارسات الإرهابية، التي تقوم بها منظمات الإرهاب اليهودي، التي تتخذ من المستوطنات والبؤر الاستيطانية ملاذات آمنة بحماية جيش الاحتلال.

وتابع أنه تم عقد لقاء مع مجلس قروى قيرة في محافظة سلفيت، شارك فيه زهد، وبحضور رئيس المجلس، أم إياد، وعدد من أعضاء المجلس، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان الحراسة من متطوعين في القرية، تحت إشراف المكتب الوطني والتنسيق مع مجلس قروى قيرة، والقوى الوطنية في القرية على أن يقوم المكتب الوطني بوضع خبراته وإمكانياته تحت تصرف هذه اللجان وتزويدهم بكافة التجهيزات المطلوبة لإنجاح فرق الحراسة.

وأكد وقوف المكتب إلى جانب المواطنين في قرية قيرة، التي كانت هدفاً لأعمال عربدة، وأعمال تخريب وكتابات عنصرية، قام بها إرهابيو ما يُسمى "تدفيع الثمن" قبل أسبوع. 

أخبار ذات صلة

&#34;شركات البترول والغاز&#34; بغزة تكشف أسباب تذبذب أسعار أسطوانات الغاز

"شركات البترول والغاز" بغزة تكشف أسباب تذبذب أسعار أسطوانات الغاز

طقوس موسم قطف الزيتون تنغصها اعتداءات المستوطنين

طقوس موسم قطف الزيتون تنغصها اعتداءات المستوطنين

بكيرات لأردان: لن نسمح بحرية العبادة لليهود بالأقصى وأنت تُريد إشعال الحرب

بكيرات لأردان: لن نسمح بحرية العبادة لليهود بالأقصى وأنت تُريد إشعال الحرب

الأورومتوسطي يستعرض واقع حقوق الإنسان في الشرق الأوسط بالبرلمان البرازيلي

الأورومتوسطي يستعرض واقع حقوق الإنسان في الشرق الأوسط بالبرلمان البرازيلي

عامان على توقيع اتفاق (القاهرة 2017).. لماذا لم يُنفذ؟

عامان على توقيع اتفاق (القاهرة 2017).. لماذا لم يُنفذ؟

مستوطنون يُهاجمون قاطفي الزيتون في أراضي بورين جنوب نابلس

مستوطنون يُهاجمون قاطفي الزيتون في أراضي بورين جنوب نابلس

العالول: سنلجأ لصندوق الاقتراع ونتيجته مُلزمة للكل

العالول: سنلجأ لصندوق الاقتراع ونتيجته مُلزمة للكل

قوات الاحتلال تُبعد فتى فلسطينياً عن الأقصى لمدة أسبوعين

قوات الاحتلال تُبعد فتى فلسطينياً عن الأقصى لمدة أسبوعين

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

طقوس موسم قطف الزيتون تنغصها اعتداءات المستوطنين

طقوس موسم قطف الزيتون تنغصها اعتداءات المستوطنين

الأورومتوسطي يستعرض واقع حقوق الإنسان في الشرق الأوسط بالبرلمان البرازيلي

الأورومتوسطي يستعرض واقع حقوق الإنسان في الشرق الأوسط بالبرلمان البرازيلي

شادي زهد: المكتب الوطني للدفاع عن الأرض يُواصل لقاءاته لتشكيل لجان الحراسة

شادي زهد: المكتب الوطني للدفاع عن الأرض يُواصل لقاءاته لتشكيل لجان الحراسة

مستوطنون يُهاجمون قاطفي الزيتون في أراضي بورين جنوب نابلس

مستوطنون يُهاجمون قاطفي الزيتون في أراضي بورين جنوب نابلس

قوات الاحتلال تُبعد فتى فلسطينياً عن الأقصى لمدة أسبوعين

قوات الاحتلال تُبعد فتى فلسطينياً عن الأقصى لمدة أسبوعين

أكثر من ألف ومئة مستوطن اقتحموا الأقصى خلال الأسبوع الماضي

أكثر من ألف ومئة مستوطن اقتحموا الأقصى خلال الأسبوع الماضي

مؤسسة القدس: المسجد الأقصى بات مكشوفاً على أسوأ عدوان منذ عقود

مؤسسة القدس: المسجد الأقصى بات مكشوفاً على أسوأ عدوان منذ عقود

المواطنون يستعدون لموسم قطاف الزيتون وتوقعات بارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين

المواطنون يستعدون لموسم قطاف الزيتون وتوقعات بارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين

منوعات

أول تعليق لصفاء سلطان على خلع ابنتها للحجاب

أول تعليق لصفاء سلطان على خلع ابنتها للحجاب

جمل كاد يقتل شاروخان

جمل كاد يقتل شاروخان

منة شلبي تفاجئ جمهورها بـ&#34;لوك&#34; غير مألوف

منة شلبي تفاجئ جمهورها بـ"لوك" غير مألوف

فلة الجزائرية تشتم مرتضى منصور: &#34;مرتشي وحقير ولفّق لي قضية آداب&#34;

فلة الجزائرية تشتم مرتضى منصور: "مرتشي وحقير ولفّق لي قضية آداب"

صورة محمد صلاح مع &#34;فتاة الـ6 ملايين دولار&#34; تثير إعجاب محبيه

صورة محمد صلاح مع "فتاة الـ6 ملايين دولار" تثير إعجاب محبيه

أحلام تكشف لأول مرة تفاصيل طلبها إلغاء مشاركتها في &#34;ذا فويس&#34; بسبب إعلامية

أحلام تكشف لأول مرة تفاصيل طلبها إلغاء مشاركتها في "ذا فويس" بسبب إعلامية

شاهد: أفيخاي أدرعي يوجه &#34;رسالة خاصة&#34; لـ عمرو دياب

شاهد: أفيخاي أدرعي يوجه "رسالة خاصة" لـ عمرو دياب

أبناء عمرو دياب يتجاهلون تهنئته بعيد ميلاده ودينا الشربيني تتصدر الاحتفال

أبناء عمرو دياب يتجاهلون تهنئته بعيد ميلاده ودينا الشربيني تتصدر الاحتفال

سلمى رشيد تضعُ مولودها الأوّل.. وتختارُ له هذا الاسم الغريب

سلمى رشيد تضعُ مولودها الأوّل.. وتختارُ له هذا الاسم الغريب

شاهد: أحمد عز يفجر مفاجأة عن فيلم &#34;الممر&#34;

شاهد: أحمد عز يفجر مفاجأة عن فيلم "الممر"

عربي

مشعل ممدوح آل علي والد قاتل حارس العاهل السعودي ينعي ابنه أخيرًا‎‎

مشعل ممدوح آل علي والد قاتل حارس العاهل السعودي ينعي ابنه أخيرًا‎‎

انفجار ناقلة النفط الإيرانية يزيد مخاوف التوتر بالخليج العربي

انفجار ناقلة النفط الإيرانية يزيد مخاوف التوتر بالخليج العربي

الحوثيون يهددون الولايات المتحدة بمصير حرب فيتنام

الحوثيون يهددون الولايات المتحدة بمصير حرب فيتنام

هل كذبت باكستان إيران بشأن وساطة ولي العهد السعودي؟

هل كذبت باكستان إيران بشأن وساطة ولي العهد السعودي؟