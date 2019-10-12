شؤون فلسطينية

مستوطنون يُهاجمون قاطفي الزيتون في أراضي بورين جنوب نابلس

مستوطنون يُهاجمون قاطفي الزيتون في أراضي بورين جنوب نابلس
مستوطنون - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
هاجم مستوطنون، اليوم السبت، قاطفي الزيتون في أراضي بورين جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن عدداً من مستوطني (يتسهار) هاجموا المزارعين في المنطقة الجنوبية الشرقية لبورين، دون أن يبلغ عن إصابات، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

يُشار إلى أن المستوطنين، كانوا قد سرقوا قبل يومين ثمار الزيتون في منطقة "خلة قطة" من أراضٍ تعود للمواطن إبراهيم علي عيد من القرية المذكورة.

يشار إلى أنه وكما في كل عام، يتزامن موسم قطف الزيتون مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على أبناء شعبنا وزيتونهم، وقد سجلت اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على المزارعين وممتلكاتهم، أرقاماً غير مسبوقة خلال الأعوام السابقة.

أخبار ذات صلة

&#34;شركات البترول والغاز&#34; بغزة تكشف أسباب تذبذب أسعار أسطوانات الغاز

"شركات البترول والغاز" بغزة تكشف أسباب تذبذب أسعار أسطوانات الغاز

طقوس موسم قطف الزيتون تنغصها اعتداءات المستوطنين

طقوس موسم قطف الزيتون تنغصها اعتداءات المستوطنين

بكيرات لأردان: لن نسمح بحرية العبادة لليهود بالأقصى وأنت تُريد إشعال الحرب

بكيرات لأردان: لن نسمح بحرية العبادة لليهود بالأقصى وأنت تُريد إشعال الحرب

الأورومتوسطي يستعرض واقع حقوق الإنسان في الشرق الأوسط بالبرلمان البرازيلي

الأورومتوسطي يستعرض واقع حقوق الإنسان في الشرق الأوسط بالبرلمان البرازيلي

شادي زهد: المكتب الوطني للدفاع عن الأرض يُواصل لقاءاته لتشكيل لجان الحراسة

شادي زهد: المكتب الوطني للدفاع عن الأرض يُواصل لقاءاته لتشكيل لجان الحراسة

عامان على توقيع اتفاق (القاهرة 2017).. لماذا لم يُنفذ؟

عامان على توقيع اتفاق (القاهرة 2017).. لماذا لم يُنفذ؟

العالول: سنلجأ لصندوق الاقتراع ونتيجته مُلزمة للكل

العالول: سنلجأ لصندوق الاقتراع ونتيجته مُلزمة للكل

قوات الاحتلال تُبعد فتى فلسطينياً عن الأقصى لمدة أسبوعين

قوات الاحتلال تُبعد فتى فلسطينياً عن الأقصى لمدة أسبوعين

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

طقوس موسم قطف الزيتون تنغصها اعتداءات المستوطنين

طقوس موسم قطف الزيتون تنغصها اعتداءات المستوطنين

الأورومتوسطي يستعرض واقع حقوق الإنسان في الشرق الأوسط بالبرلمان البرازيلي

الأورومتوسطي يستعرض واقع حقوق الإنسان في الشرق الأوسط بالبرلمان البرازيلي

شادي زهد: المكتب الوطني للدفاع عن الأرض يُواصل لقاءاته لتشكيل لجان الحراسة

شادي زهد: المكتب الوطني للدفاع عن الأرض يُواصل لقاءاته لتشكيل لجان الحراسة

مستوطنون يُهاجمون قاطفي الزيتون في أراضي بورين جنوب نابلس

مستوطنون يُهاجمون قاطفي الزيتون في أراضي بورين جنوب نابلس

قوات الاحتلال تُبعد فتى فلسطينياً عن الأقصى لمدة أسبوعين

قوات الاحتلال تُبعد فتى فلسطينياً عن الأقصى لمدة أسبوعين

أكثر من ألف ومئة مستوطن اقتحموا الأقصى خلال الأسبوع الماضي

أكثر من ألف ومئة مستوطن اقتحموا الأقصى خلال الأسبوع الماضي

مؤسسة القدس: المسجد الأقصى بات مكشوفاً على أسوأ عدوان منذ عقود

مؤسسة القدس: المسجد الأقصى بات مكشوفاً على أسوأ عدوان منذ عقود

المواطنون يستعدون لموسم قطاف الزيتون وتوقعات بارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين

المواطنون يستعدون لموسم قطاف الزيتون وتوقعات بارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين

منوعات

أول تعليق لصفاء سلطان على خلع ابنتها للحجاب

أول تعليق لصفاء سلطان على خلع ابنتها للحجاب

جمل كاد يقتل شاروخان

جمل كاد يقتل شاروخان

منة شلبي تفاجئ جمهورها بـ&#34;لوك&#34; غير مألوف

منة شلبي تفاجئ جمهورها بـ"لوك" غير مألوف

فلة الجزائرية تشتم مرتضى منصور: &#34;مرتشي وحقير ولفّق لي قضية آداب&#34;

فلة الجزائرية تشتم مرتضى منصور: "مرتشي وحقير ولفّق لي قضية آداب"

صورة محمد صلاح مع &#34;فتاة الـ6 ملايين دولار&#34; تثير إعجاب محبيه

صورة محمد صلاح مع "فتاة الـ6 ملايين دولار" تثير إعجاب محبيه

أحلام تكشف لأول مرة تفاصيل طلبها إلغاء مشاركتها في &#34;ذا فويس&#34; بسبب إعلامية

أحلام تكشف لأول مرة تفاصيل طلبها إلغاء مشاركتها في "ذا فويس" بسبب إعلامية

شاهد: أفيخاي أدرعي يوجه &#34;رسالة خاصة&#34; لـ عمرو دياب

شاهد: أفيخاي أدرعي يوجه "رسالة خاصة" لـ عمرو دياب

أبناء عمرو دياب يتجاهلون تهنئته بعيد ميلاده ودينا الشربيني تتصدر الاحتفال

أبناء عمرو دياب يتجاهلون تهنئته بعيد ميلاده ودينا الشربيني تتصدر الاحتفال

سلمى رشيد تضعُ مولودها الأوّل.. وتختارُ له هذا الاسم الغريب

سلمى رشيد تضعُ مولودها الأوّل.. وتختارُ له هذا الاسم الغريب

شاهد: أحمد عز يفجر مفاجأة عن فيلم &#34;الممر&#34;

شاهد: أحمد عز يفجر مفاجأة عن فيلم "الممر"

عربي

مشعل ممدوح آل علي والد قاتل حارس العاهل السعودي ينعي ابنه أخيرًا‎‎

مشعل ممدوح آل علي والد قاتل حارس العاهل السعودي ينعي ابنه أخيرًا‎‎

انفجار ناقلة النفط الإيرانية يزيد مخاوف التوتر بالخليج العربي

انفجار ناقلة النفط الإيرانية يزيد مخاوف التوتر بالخليج العربي

الحوثيون يهددون الولايات المتحدة بمصير حرب فيتنام

الحوثيون يهددون الولايات المتحدة بمصير حرب فيتنام

هل كذبت باكستان إيران بشأن وساطة ولي العهد السعودي؟

هل كذبت باكستان إيران بشأن وساطة ولي العهد السعودي؟