مستوطنون يُهاجمون قاطفي الزيتون في أراضي بورين جنوب نابلس

مستوطنون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم مستوطنون، اليوم السبت، قاطفي الزيتون في أراضي بورين جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن عدداً من مستوطني (يتسهار) هاجموا المزارعين في المنطقة الجنوبية الشرقية لبورين، دون أن يبلغ عن إصابات، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



يُشار إلى أن المستوطنين، كانوا قد سرقوا قبل يومين ثمار الزيتون في منطقة "خلة قطة" من أراضٍ تعود للمواطن إبراهيم علي عيد من القرية المذكورة.



يشار إلى أنه وكما في كل عام، يتزامن موسم قطف الزيتون مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على أبناء شعبنا وزيتونهم، وقد سجلت اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على المزارعين وممتلكاتهم، أرقاماً غير مسبوقة خلال الأعوام السابقة.