مشعل ممدوح آل علي والد قاتل حارس العاهل السعودي ينعي ابنه أخيرًا‎‎

















نعى والد قاتل الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، نجله ممدوح مشعل آل علي بعد نحو أسبوعين على قيامه بقتل اللواء عبدالعزيز الفغم، إثر خلاف شخصي.وقال مشعل ممدوح آل علي في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" أرفقها بصورة ابنه الذي قُتل في الحادثة ذاتها بنيران قوات الأمن: "بعد تقبيلي لابني #ممدوح_مشعل_آل_علي وتوديعه طيب الله روحه وزكاها وجعله من الوفد المكرمين عنده.. أودعته الله في مرقده ووسّدته بيدي رحمه الله رحمة واسعة و جمعه مع #عبدالعزيز_الفغم على سرر متقابلين في عليين، ولا حرمهما مجاورة المصطفى الأمين ﷺ".وأضاف الوالد في تغريدة أخرى رثى فيها ابنه الراحل: "رحم الله ابني #ممدوح_مشعل_آل_علي وأسكنه فسيح جناته، كان بارًا بي و بوالدته، ومؤثرًا وكريمًا وطيبًا وصادقًا، اللهم إني راضٍ عنه فارض عنه".واختتم آل علي حديثه بالقول: "أشكر قيادتنا رعاها الله على اللفتات الإنسانية والرعاية الأبوية. والشفافية التي لا يزايد عليها أحد دام عزها والشكر للمعزين بوفاة ابني #ممدوح_مشعل_آل_علي لكل من تكبد عناء السفر أو اتصل أو أرسل، ولكل من دعى له، لا حرمكم الله الأجر".وكان "مشعل آل علي" قد نعى اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان عند مقتله أواخر الشهر الماضي، وشارك في تشييع جنازته.وقالت شرطة منطقة مكة المكرمة في بيان عقب الحادثة إن "الحادثة وقعت عندما كان الفغم في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة".وأضاف البيان أن "صديقًا يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، دخل عليهما وأثناء الحديث تطور النقاش بين الفغم وآل علي ليخرج الأخير من المنزل، ويعود وبحوزته سلاح ناري ويطلق النار على الفغم، ما أدى إلى إصابته واثنين آخرين هما شقيق صاحب المنزل وعامل يحمل الجنسية الفلبينية".وأوضح أن رجال الشرطة هرعوا إلى موقع الحادثة "حيث تحصن الجاني، وبادرهم بإطلاق النار رافضًا الاستسلام، لتطلق عليه قوات الأمن النار فترديه قتيلًا"، بعد أن تسبب بإصابة 5 من رجال الأمن بسبب إطلاق النار العشوائي، وجرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.