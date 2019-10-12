عربي

مشعل ممدوح آل علي والد قاتل حارس العاهل السعودي ينعي ابنه أخيرًا‎‎

مشعل ممدوح آل علي والد قاتل حارس العاهل السعودي ينعي ابنه أخيرًا‎‎
نعى والد قاتل الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، نجله ممدوح مشعل آل علي بعد نحو أسبوعين على قيامه بقتل اللواء عبدالعزيز الفغم، إثر خلاف شخصي.

وقال مشعل ممدوح آل علي في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" أرفقها بصورة ابنه الذي قُتل في الحادثة ذاتها بنيران قوات الأمن: "بعد تقبيلي لابني #ممدوح_مشعل_آل_علي وتوديعه طيب الله روحه وزكاها وجعله من الوفد المكرمين عنده.. أودعته الله في مرقده ووسّدته بيدي رحمه الله رحمة واسعة و جمعه مع #عبدالعزيز_الفغم على سرر متقابلين في عليين، ولا حرمهما مجاورة المصطفى الأمين ﷺ".

وأضاف الوالد في تغريدة أخرى رثى فيها ابنه الراحل: "رحم الله ابني #ممدوح_مشعل_آل_علي وأسكنه فسيح جناته، كان بارًا بي و بوالدته، ومؤثرًا وكريمًا وطيبًا وصادقًا، اللهم إني راضٍ عنه فارض عنه".

واختتم آل علي حديثه بالقول: "أشكر قيادتنا رعاها الله على اللفتات الإنسانية والرعاية الأبوية. والشفافية التي لا يزايد عليها أحد دام عزها والشكر للمعزين بوفاة ابني #ممدوح_مشعل_آل_علي لكل من تكبد عناء السفر  أو اتصل أو أرسل، ولكل من دعى له، لا حرمكم الله الأجر".

وكان "مشعل آل علي" قد نعى اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان عند مقتله أواخر الشهر الماضي، وشارك في تشييع جنازته.

وقالت شرطة منطقة مكة المكرمة في بيان عقب الحادثة إن "الحادثة وقعت عندما كان الفغم في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة".

وأضاف البيان أن "صديقًا يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، دخل عليهما وأثناء الحديث تطور النقاش بين الفغم وآل علي ليخرج الأخير من المنزل، ويعود وبحوزته سلاح ناري ويطلق النار على الفغم، ما أدى إلى إصابته واثنين آخرين هما شقيق صاحب المنزل وعامل يحمل الجنسية الفلبينية".

وأوضح أن رجال الشرطة هرعوا إلى موقع الحادثة "حيث تحصن الجاني، وبادرهم بإطلاق النار رافضًا الاستسلام، لتطلق عليه قوات الأمن النار فترديه قتيلًا"، بعد أن تسبب بإصابة  5 من رجال الأمن بسبب إطلاق النار العشوائي، وجرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.






أخبار ذات صلة

&#34;نبع السلام&#34; التركية تتواصل لليوم الرابع.. واتهامات أمريكية لأنقرة باستهداف قواتها بسوريا

"نبع السلام" التركية تتواصل لليوم الرابع.. واتهامات أمريكية لأنقرة باستهداف قواتها بسوريا

انفجار ناقلة النفط الإيرانية يزيد مخاوف التوتر بالخليج العربي

انفجار ناقلة النفط الإيرانية يزيد مخاوف التوتر بالخليج العربي

الحوثيون يهددون الولايات المتحدة بمصير حرب فيتنام

الحوثيون يهددون الولايات المتحدة بمصير حرب فيتنام

شاهد.. مرشح للرئاسة التونسية: التطبيع خيانة عظمى وأرفض زيارة الإسرائيليين

شاهد.. مرشح للرئاسة التونسية: التطبيع خيانة عظمى وأرفض زيارة الإسرائيليين

هل كذبت باكستان إيران بشأن وساطة ولي العهد السعودي؟

هل كذبت باكستان إيران بشأن وساطة ولي العهد السعودي؟

المحكمة الإدارية التونسية ترفض طلب القروي بتأجيل الانتخابات

المحكمة الإدارية التونسية ترفض طلب القروي بتأجيل الانتخابات

العراق يترأس الجلسة الطارئة لمجلس وزراء الخارجية العرب حول الهجوم التركي بسوريا

العراق يترأس الجلسة الطارئة لمجلس وزراء الخارجية العرب حول الهجوم التركي بسوريا

انفجار سيارة مفخخة قرب سجن لتنظيم الدولة في مدينة الحسكة السورية

انفجار سيارة مفخخة قرب سجن لتنظيم الدولة في مدينة الحسكة السورية

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تُبعد فتى فلسطينياً عن الأقصى لمدة أسبوعين

قوات الاحتلال تُبعد فتى فلسطينياً عن الأقصى لمدة أسبوعين

أكثر من ألف ومئة مستوطن اقتحموا الأقصى خلال الأسبوع الماضي

أكثر من ألف ومئة مستوطن اقتحموا الأقصى خلال الأسبوع الماضي

مؤسسة القدس: المسجد الأقصى بات مكشوفاً على أسوأ عدوان منذ عقود

مؤسسة القدس: المسجد الأقصى بات مكشوفاً على أسوأ عدوان منذ عقود

المواطنون يستعدون لموسم قطاف الزيتون وتوقعات بارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين

المواطنون يستعدون لموسم قطاف الزيتون وتوقعات بارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين

الاحتلال يَستعد لهدم منزل أحد منفذي عملية (عين بوبين)

الاحتلال يَستعد لهدم منزل أحد منفذي عملية (عين بوبين)

العسيلي: تسجيل دخول المنتجات الفلسطينية لمصر يستغرق أسبوعين كحد أقصى

العسيلي: تسجيل دخول المنتجات الفلسطينية لمصر يستغرق أسبوعين كحد أقصى

مقتل شاب وإصابة آخرين في جرائم إطلاق نار بأراضي الـ 48

مقتل شاب وإصابة آخرين في جرائم إطلاق نار بأراضي الـ 48

العشرات من موظفي فتح بغزة يوجهون رسالة للرئيس عباس والمركزية: &#34;هذه قصتنا&#34;

العشرات من موظفي فتح بغزة يوجهون رسالة للرئيس عباس والمركزية: "هذه قصتنا"

منوعات

أول تعليق لصفاء سلطان على خلع ابنتها للحجاب

أول تعليق لصفاء سلطان على خلع ابنتها للحجاب

جمل كاد يقتل شاروخان

جمل كاد يقتل شاروخان

منة شلبي تفاجئ جمهورها بـ&#34;لوك&#34; غير مألوف

منة شلبي تفاجئ جمهورها بـ"لوك" غير مألوف

فلة الجزائرية تشتم مرتضى منصور: &#34;مرتشي وحقير ولفّق لي قضية آداب&#34;

فلة الجزائرية تشتم مرتضى منصور: "مرتشي وحقير ولفّق لي قضية آداب"

صورة محمد صلاح مع &#34;فتاة الـ6 ملايين دولار&#34; تثير إعجاب محبيه

صورة محمد صلاح مع "فتاة الـ6 ملايين دولار" تثير إعجاب محبيه

أحلام تكشف لأول مرة تفاصيل طلبها إلغاء مشاركتها في &#34;ذا فويس&#34; بسبب إعلامية

أحلام تكشف لأول مرة تفاصيل طلبها إلغاء مشاركتها في "ذا فويس" بسبب إعلامية

شاهد: أفيخاي أدرعي يوجه &#34;رسالة خاصة&#34; لـ عمرو دياب

شاهد: أفيخاي أدرعي يوجه "رسالة خاصة" لـ عمرو دياب

أبناء عمرو دياب يتجاهلون تهنئته بعيد ميلاده ودينا الشربيني تتصدر الاحتفال

أبناء عمرو دياب يتجاهلون تهنئته بعيد ميلاده ودينا الشربيني تتصدر الاحتفال

سلمى رشيد تضعُ مولودها الأوّل.. وتختارُ له هذا الاسم الغريب

سلمى رشيد تضعُ مولودها الأوّل.. وتختارُ له هذا الاسم الغريب

شاهد: أحمد عز يفجر مفاجأة عن فيلم &#34;الممر&#34;

شاهد: أحمد عز يفجر مفاجأة عن فيلم "الممر"

عربي

مشعل ممدوح آل علي والد قاتل حارس العاهل السعودي ينعي ابنه أخيرًا‎‎

مشعل ممدوح آل علي والد قاتل حارس العاهل السعودي ينعي ابنه أخيرًا‎‎

الحوثيون يهددون الولايات المتحدة بمصير حرب فيتنام

الحوثيون يهددون الولايات المتحدة بمصير حرب فيتنام

هل كذبت باكستان إيران بشأن وساطة ولي العهد السعودي؟

هل كذبت باكستان إيران بشأن وساطة ولي العهد السعودي؟

المحكمة الإدارية التونسية ترفض طلب القروي بتأجيل الانتخابات

المحكمة الإدارية التونسية ترفض طلب القروي بتأجيل الانتخابات