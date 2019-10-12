قوات الاحتلال تُبعد فتى فلسطينياً عن الأقصى لمدة أسبوعين

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رام الله - دنيا الوطن

أبعدت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، فتى عن الأقصى لمدة أسبوعين.



وذكرت مصادر إعلامية، أن سلطات الاحتلال، أفرجت عن الفتى محمد مصباح أبو صبيح 17 عاماً بشرط الإبعاد عن الأقصى لمدة 15 يوماً.



من جهتها، أوضحت عائلة الفتى، أن قوات الاحتلال، اعتقلت نجلها أثناء تواجده بالقرب من باب المجلس- أحد أبواب المسجد الأقصى- واقتادته للتحقيق في مركز شرطة "القشلة بالقدس القديمة".