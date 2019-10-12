شؤون فلسطينية

أبو مذكور: نتوقع توجه وفد للقاهرة خلال أيام للاتفاق على موسم العمرة

أبو مذكور: نتوقع توجه وفد للقاهرة خلال أيام للاتفاق على موسم العمرة
معتمرون - أرشيف
خاص دنيا الوطن
كشف رئيس جمعية شركات الحج والعمرة في غزة، عوض أبو مذكور، اليوم السبت، تطورات ملف رحلات العمرة بالقطاع.

وقال في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": إن جمعية شركات الحج والعمرة، كانت قد قدّمت طلباً لوزارة الأوقاف، لتشكيل لجنة بهدف التوجه إلى مصر، والاتفاق مع السلطات هناك حول موسم العمرة.

وأضاف: كان عدد كبير من الوزراء متواجداً في مصر، والآن بعد عودتهم ننتظر الرد من وزارة الأوقاف؛ لتشكيل الوفد للسفر إلى القاهرة، وإبرام اتفاقية على غرار الضفة الغربية.

وشدّد أبو مذكور على أن موسم العمرة، يحتاج إلى اتفاق مع الجانب المصري، لأن معبر رفح ليس كمعبر الكرامة، حتى وإن كان يفتح بشكل يومي.

وتابع رئيس جمعية شركات الحج والعمرة: نتوقع أن يتم تكليف الوفد خلال الأسبوع المقبل بالسفر، وهذا ما نسعى إليه.

وأردف: نحتاج إلى لجنة للاتفاق مع الجانب المصري، على مواعيد وعدد من سيسافر، والأيام المسموح بها الذهاب والعودة، وذلك كما حدث الموسم الماضي.

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