شؤون فلسطينية

أكثر من ألف ومئة مستوطن اقتحموا الأقصى خلال الأسبوع الماضي

أكثر من ألف ومئة مستوطن اقتحموا الأقصى خلال الأسبوع الماضي
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
أكثر من ألف ومئة مستوطن دنسوا الأقصى خلال الأسبوع الماضي بلغ عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك خلال الأسبوع الماضي 1111 مستوطناً.

وكشفت مصادر إعلامية لدولة الاحتلال أن 360 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى خلال ما يسمى "يوم الغفران" بحماية من الشرطة الإسرائيلية، مقارنة بـ 230 العام الماضي، و160 عام 2017".

وبيّن تقرير توثيقي صدر عن مركز "معلومات وادي حلوة"، الإثنين الماضي، أن 2408 مستوطنين وطلاب يهود اقتحموا المسجد الأقصى، خلال أيلول/ سبتمبر الماضي.

ووفقًا للتقرير، فإن المستوطنين نفذوا اقتحاماتهم خلال أيلول الماضي بشكل يومي، ما عدا يومي الجمعة والسبت، فيما شهدت الأيام الأخيرة من الشهر اقتحامات واسعة للأقصى في "رأس السنة العبرية".

وذكر أن الاقتحامات قادها وزير الزراعة في الحكومة الإسرائيلية أوري أرئيل، والعشرات من الحاخامات.

وبين الموقع أن ذلك تزامن وسط تشديدات على دخول المسلمين إلى الأقصى، باحتجاز الهويات على الأبواب وإخراج الشبان من الساحات، إضافة إلى منع بعضهم من الدخول لحين انتهاء فترتي الاقتحامات اليومية.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا عدا يومي الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من قبل المستوطنين وأذرع الاحتلال المختلفة.

وتواصل الشرطة الإسرائيلية حملتها الشرسة في استهدافها لمسؤولي دائرة الأوقاف الإسلامية وحراس الأقصى والمرابطين، من خلال استدعائهم للتحقيق أو إبعادهم عن المسجد لفترات متفاوتة.

وتتم الاقتحامات بحماية أمنية مُشددة، من جهة "باب المغاربة" الخاضع لسيطرة الاحتلال منذ احتلال القدس عام 1967، عبر مجموعات.

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