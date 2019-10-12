الأمم المتحدة قلقة من ظاهرة تعذيب الأسرى في إسرائيل

وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوضية في جنيف: "مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ينظر بعين القلق لتعرض رجل فلسطيني، يدعى سامر عربيد (44 عاماً) للتعذيب على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية، بعد اعتقاله في 25 أيلول/ سبتمبر للاشتباه بضلوعه في زرع عبوة ناسفة، أدت إلى مقتل فتاة إسرائيلية في السابعة عشرة من عمرها قرب مستوطنة (دوليف) في الضفة الغربية المحتلة"، وفق (روسيا اليوم).





وأضاف: "ويوجد عربيد الآن في المستشفى في حالة غيبوبة، ويعيش بواسطة أجهزة التنفس الصناعي، وتظهر عليه علامات إصابات تلقاها بعد الاعتقال، بينها كسر في الضلوع وفشل كلوي".



وأشار إلى أن هذا التطور من شأنه أن يلقي الضوء على ما وصفه بالفجوات العميقة، والقصور في القوانين الإسرائيلية والممارسات، في سياق التزام إسرائيل بما ينص عليه القانون الدولي، وهو حظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والقاسية.



وتابع: "أخذاً بعين الاعتبار جسامة إصابات عربيد، ندعو إلى فتح تحقيق جنائي فوري في هذا الأمر"، لافتاً إلى أن المفوضية حصلت على معلومات تفيد بخضوع ثلاثة أشخاص آخرين معتقلين على الأقل في نفس القضية لفترات توقيف طويلة، حرموا خلالها من التواصل مع أي جهة.



ودعا كولفيل إسرائيل إلى إعادة النظر في قوانينها، قائلاً: "نشعر بقلق عميق بأن القانون الإسرائيلي لا يعرف على نحو كاف التعذيب ولا يمنعه أو يجرمه، كما أن المحكمة العليا سمحت باستخدام "إجراءات تحقيق خاصة" وهو ما يعد انتهاكاً لحظر التعذيب الكلي".



وأوضحت وكالة الأمن الإسرائيلية (شين بيت) للإعلام أن عربيد لم يكن في صحة جيدة عند استجوابه، وكان ينبغي نقله إلى المستشفى، وبدورها أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية عن شروعها بالتقصي.