اجتماع لفصائل "رؤية المصالحة" الثمانية لوضع خطوات عملية لإنهاء الانقسام
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد أحمد المدلل، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن الفصائل الفلسطينية الثمانية، التي وضعت رؤية المصالحة، تجتمع الآن، لوضح خطوات عملية؛ للضغط الشعبي لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.
وأكد المدلل في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن الفصائل ستجتمع مع حركتي فتح وحماس، ولكنها حتى الآن تنتظر الرد الرسمي من فتح على المبادرة.
وأعرب القيادي في الجهاد، عن أمله، بأن رد حركة فتح على مبادرة الفصائل، سيكون إيجابياً.
أكد أحمد المدلل، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن الفصائل الفلسطينية الثمانية، التي وضعت رؤية المصالحة، تجتمع الآن، لوضح خطوات عملية؛ للضغط الشعبي لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.
وأكد المدلل في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن الفصائل ستجتمع مع حركتي فتح وحماس، ولكنها حتى الآن تنتظر الرد الرسمي من فتح على المبادرة.
وأعرب القيادي في الجهاد، عن أمله، بأن رد حركة فتح على مبادرة الفصائل، سيكون إيجابياً.
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