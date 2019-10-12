اجتماع لفصائل "رؤية المصالحة" الثمانية لوضع خطوات عملية لإنهاء الانقسام



وأكد المدلل في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن الفصائل ستجتمع مع حركتي فتح وحماس، ولكنها حتى الآن تنتظر الرد الرسمي من فتح على المبادرة.



وأعرب القيادي في الجهاد، عن أمله، بأن رد حركة فتح على مبادرة الفصائل، سيكون إيجابياً.





خاص دنيا الوطن - أحمد العشيأكد أحمد المدلل، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن الفصائل الفلسطينية الثمانية، التي وضعت رؤية المصالحة، تجتمع الآن، لوضح خطوات عملية؛ للضغط الشعبي لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.