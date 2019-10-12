المصادقة على انقسام كتلة تحالف "يمينا" إلى كتلتين

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رام الله - دنيا الوطن

صادقت اللجنة المنظمة في الكنيست، يوم الخميس، على انقسام كتلة تحالف "يمينا" التي تتألف من أحزاب "البيت اليهودي" و"الاتحاد القومي" و"اليمين الجديد".



وحسب صحيفة (يسرائيل هيوم)، فإنه ونتيجة لهذا الانقسام ستعمل في الكنيست الـ 22 كتلتان منفصلتان، هما كتلة "اليمين الجديد" التي ستضم أعضاء الكنيست أييلت شكيد ونفتالي بينت ومتان كهانا، وكتلة حزبي "البيت اليهودي" و"الاتحاد القومي" وتضم أعضاء الكنيست رافي بيرتس وبتسلئيل سموطريتش وموتي يوغيف وأوفير سوفير.



وقال النائب متان كهانا في بداية جلسة اللجنة المنظمة: إن طلب الانقسام ينبع من تعهد واتفاق جرى توقيعهما عشية الانتخابات التي جرت يوم 17 أيلول/ سبتمبر الماضي.