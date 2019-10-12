ليبرمان: نتنياهو لا يعرف تأثير "البوميرانج"

هاجم رئيس حزب (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان، بشدة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على (تويتر)، قائلاً: "على مدى اليومين الماضيين، سمعت خليطاً من التملق والهجوم من جانب "العمل المشين" (بردوغو- يوآف يتسحاق- شارون غال)، فرقة كتبة بلاط بلفور (المقصود منزل إقامة نتنياهو الرسمي في شارع بلفور في القدس)".



وأضاف ليبرمان: "على ما يبدو، فإن نتنياهو لا يعرف الظاهرة التي يطلق عليها تأثير (البوميرانج)، ومن المجدي جداً أن يحكي له أحدهم عن هذه الظاهرة المثيرة".





رام الله - دنيا الوطن