الاحتلال يَستعد لهدم منزل أحد منفذي عملية (عين بوبين)
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية: إن قوة إسرائيلية قامت بترسيم حدود منزل أحد منفذي الهجوم في عين بوبين، والذي قُتلت خلاله مستوطنة إسرائيلية، وأصيب والدها وشقيقها.
قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية: إن قوة إسرائيلية قامت بترسيم حدود منزل أحد منفذي الهجوم في عين بوبين، والذي قُتلت خلاله مستوطنة إسرائيلية، وأصيب والدها وشقيقها.
وأوضحت الصحيفة، أنه تم قياس وترسيم البيت استعدادًا لهدمه المحتمل، مشيرةً إلى أن الحديث عن منزل المعتقل يزن حسن حسني مغامس، من بيرزيت.
يذكر أن يزن (25 عاماً)، ناشط في الجبهة الشعبية، وتم اعتقاله في السابق لتورطه في نشاط شعبي، وكان شريكًا كاملاً في التخطيط للهجوم وتنفيذه.
يذكر أن يزن (25 عاماً)، ناشط في الجبهة الشعبية، وتم اعتقاله في السابق لتورطه في نشاط شعبي، وكان شريكًا كاملاً في التخطيط للهجوم وتنفيذه.
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