شؤون فلسطينية

رفض استئناف للسلطة الفلسطينية في قضية تعويضات لأسرة إسرائيلية

رفض استئناف للسلطة الفلسطينية في قضية تعويضات لأسرة إسرائيلية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يسرائيل هيوم): إن قاضية محكمة تل أبيب المركزية، رفضت استئناف آخر قدمته السلطة الفلسطينية ضد قرار سابق يفرض عليها دفع تعويض بمبلغ 3.5 مليون شيكل لعائلة إسرائيلي قتل بعملية فلسطينية عام 2003.

وحسب الصحيفة، فقد أكدت القاضية، أن السلطة الفلسطينية ليس لديها حصانة من إجراءات الجباية التي تديرها دائرة الإجراء والتنفيذ في إسرائيل.

وقدمت الدعوى والدة القتيل عاموس مانتين، وهو فني من شركة بيزك قُتل في باقة الغربية (في إسرائيل) في حزيران/ يونيو 2003 على يد فتى فلسطيني، يبلغ من العمر (15 عامًا)، كان قد شارك قبل عشرة أيام في معسكر "تدريب على الأسلحة واللياقة" نظمته السلطة الفلسطينية.

وكان قضاة المحكمة العليا سولبرغ وفوغلمان ونؤور، قد حددوا أن السلطة مسؤولة عن القتل، لذلك يجب عليها دفع ملايين الشواكل كتعويض عقابي؛ ولأن السلطة لم تدفع التعويض، فتحت الأم بإجراءات ضدها في دائرة الإجراء والتنفيذ.

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