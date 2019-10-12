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الحوثيون يهددون الولايات المتحدة بمصير حرب فيتنام

الحوثيون يهددون الولايات المتحدة بمصير حرب فيتنام
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعت جماعة (أنصار الله) اليمنية التابعة للحوثيين، الولايات المتحدة، في أول تعليق على إعلان الأخيرة إرسال قوات إضافية إلى السعودية، للاتعاظ مما جرى لها في حرب فيتنام.

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى بالجماعة، محمد علي الحوثي: "أن يشعروا شعبهم- ولو لمرة واحدة- أنهم تعلموا الدرس من حرب فيتنام أو حرب العراق أو حربهم في اليمن، وأنها حروب عبثية"، مشيراً إلى أن "مزاعم المواجهة مع إيران من السعودية باتت مفضوحة"، وفق (روسيا اليوم).

وتابع: "بدلاً من إرسال المزيد من آلاف العناصر العسكرية الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط، سيكون أفضل لترامب وإدارته ووزير حربه إسبر، أن يرسلوا خطط العيش المشترك وخطط المواطنة المتساوية والديمقراطية لا خطط الحروب والدمار لحلفائهم أو للشعوب الحرة". 

وأضاف: "أن يرسلوا لحلفائهم ولو لمرة واحدة ما يحمله شعار أمريكا من أغصان الزيتون، وأن يفاجئوا العالم بأنهم- مع مساعدتهم لحلفائهم في صنع أسوأ أزمة إنسانية في العالم على الشعب اليمني- لا يزالون يحملون جزءاً من إنسانيتهم المزعومة، وأن يفاجئوا العالم بتغيير سياستهم العدوانية، والتي بالتأكيد لم يحصدوا من ورائها غير السخط والخسارة، كما تحدث ترامب بأنهم خسروا جراء قرارهم الخاطئ ثمانية تريليونات".

واستطرد: "أن يواجهوا الشعب الأمريكي بالحقيقة التي يدركها الجميع أن زيادة العدد لا يعني الانتصار، فما لم يحققه 14ألف جندي لا يمكن أن تحققه الزيادة المعلنة سواء كانت 2000 أو 3000 بحسب الرواية المختلفة للإدارة ذاتها"، مضيفاً: "علمنا إن انسحابكم من خطوط التماس مع إيران بسوريا لا يعني إعادة تموضع من السعودية".

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أمس الجمعة، نشر ثلاثة آلاف جندي إضافي في السعودية في إطار رد فعلها على قصف منشآت (أرامكو) النفطية في 14 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الدفاع جوناثان هوفمان: "بناء على طلب من القيادة المركزية الأمريكية، أذن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، بنشر قوات أمريكية إضافية ومعدات أخرى في المملكة العربية السعودية، قوامها سربان من المقاتلات، وجناح جوي واحد، وبطارية "ثاد" واحدة".

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