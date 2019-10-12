شاهد.. مرشح للرئاسة التونسية: التطبيع خيانة عظمى وأرفض زيارة الإسرائيليين

كشف المرشح الرئاسي التونسي، قيس سعيد، عن موقفه من التطبيع مع إسرائيل، وذلك خلال مناظرة تلفزيونية، مساء الجمعة، مع نظيره، نبيل القروي.





وقال سعيد: إن التطبيع مع إسرائيل خيانة عظمى، ويجب أن يحاكم كل من يطبع مع كيان شرد ونكل بشعب كامل، مشدداً على أن كلمة تطبيع هي كلمة خاطئة أصلاً.





وأضاف سعيد: "نحن في حالة حرب مع كيان غاصب، وأرفض دخول من يحمل جواز السفر الإسرائيلي إلى تونس"، وذلك في إشارة إلى زيارة الإسرائيليين لبعض المعالم اليهودية بتونس.





رام الله - دنيا الوطن