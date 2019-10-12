العسيلي: تسجيل دخول المنتجات الفلسطينية لمصر يستغرق أسبوعين كحد أقصى



جاء ذلك في ختام المحادثات الفلسطينية المصرية، لتعزيز آفاق التعاون بين البلدين، وبما يعزز العلاقة الاستراتيجية مع العمق العربي، وفتح آفاق اقتصادية لتسريع الانفكاك التدريجي عن إسرائيل.



واتفق الجانبان خلال المحادثات المشتركة على الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة، والتي ستمكن منتجات كلا البلدين من الدخول إلى أسواقهما، وتسهل التبادل التجاري بينهما، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الصادرات الفلسطينية.



وبموجب التفاهم يعترف كل طرف بشهادة المطابقة وعلامة الجودة الصادرة عن الطرف الآخر، وعدم إخضاع المنتجات الوطنية الحاصلة عليها للفحص المخبري، شريطة أن تكون الشحنة المستوردة مصحوبة بشهادة مطابقة صادرة عن البلد المنتج لهذه السلعة، وعلى أن تكون هذه الشهادة مصدقة رسمياً

من قبل الأطراف في بلد المنشأ، وعلى مسؤولية كل منهما.



واتفق الجانبان على منح منتجات دولة فلسطين صفة الاستعجال في عملية إجراءات التسجيل المسبق للمنتجات المصدرة إلى مصر، بحيث تستغرق عملية التسجيل إسبوعاً واحداً وبحد أقصى أسبوعين للشركات الفلسطينية التي ترغب بالتصدير إلى مصر، لافتاً إلى أن وفداً من رجال الأعمال الفلسطينيين، سيزور مصر قبل نهاية العام الجاري، لبدء مباحثات موسعة مع نظرائهم المصريين، لتحقيق الشراكة والتكامل بين السوقين الفلسطيني والمصري.



واتفق العسيلي مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، الدكتورة سحر نصر، على التعاون في مجالات المدن الصناعية والاستثمار، وتنفيذ النافذة الاستثمارية الموحدة للمدن الصناعية للتسهيل على المستثمرين.



وأكد الجانبان على إمكانية إقامة استثمارات مصرية وعربية من خلال المؤتمر العربي الأول للاستثمار في دولة فلسطين، المقرر عقده في القاهرة قبل نهاية العام الجاري برعاية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري.



هذا وقد كانت دول مجموعة (أغادير) قد وافقت على طلب انضمام فلسطين إلى (اتفاقية أغادير)، التي تضم كلاً من مصر والأردن والمغرب وتونس، حيث ستسهم هذه الاتفاقية في زيادة وانسياب حركة التجارة بين فلسطين والدول أعضاء الاتفاقية، وهذه الاتفاقية تنتظر اجتماعاً رباعياً لوزارء خارجية دول أغادير؛ للمصادقة النهائية على دخول فلسطين عضو فيها، وسيقوم الجانب المصري بالتوجيه للمستوى السياسي لتسريع الانتهاء من إجراءات الدخول.



وبحث اجتماع متابعة ضم كلاً من: وزارة الاقتصاد الوطني ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وممثلين عن الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري، وعدد من رجال الأعمال المصريين للوقوف على آخر الاستعدادات للتحضير لعقد المؤتمر العربي الأول للاستثمار في دولة فلسطين، المقرر عقده في القاهرة، حتى نهاية العام.



واستعرض السفير محمد الربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الاتصالات والتحضيرات التي قام بها المجلس تحضيراً لعقد المؤتمر.



واتفق العسيلي، ورئيس الاتحاد العربي للجلود محمد مهران على التعاون المشترك لإنشاء منطقة صناعية، خاصة بصناعة الجلود في فلسطين، على غرار مدينة الروبيكا الصناعية.

رام الله - دنيا الوطناتفق وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي مع نظيره المصري عمرو نصار، على تشكيل لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة، لوضع تصور شامل لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين.