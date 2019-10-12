مقتل شاب وإصابة آخرين في جرائم إطلاق نار بأراضي الـ 48

قال موقع (عرب 48): إن شاباً من قرية عارة قُتل وأصيب اثنان آخران في مدينتي الرملة ورهط بإصابات متفاوتة، وذلك في ثلاث جرائم وقعت صباح اليوم السبت.



وقتل الشاب محمد عدنان ضعيف (21 عاماً) من قرية عارة، بعد تعرضه للرصاص قرب منزله، وفق الموقع، فيما كانت طواقم الإسعاف قد وصلت إلى مكان الجريمة، إلا أنه تبين أن الشاب قد فارق الحياة متأثراً بإصابته.



وباشرت الشرطة التحقيق في ظروف الجريمة، كما بدأت بعمليات تمشيط المنطقة، وجمع الأدلة من موقع الجريمة.



يذكر في هذا السياق، أن ابن عم القتيل، مؤمن ضعيف (25 عاماً) كان قد قتل في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي في جريمة إطلاق نار.



وفي جريمة أخرى، وقعت فجر اليوم في مدينة الرملة، أصيب مسؤول الحركة الإسلامية في المدينة، الشيخ علي الدنف، بإصابات خطيرة في جريمة إطلاق نار.



وتبين أن الدنف كان تعرض لسبع رصاصات قبل أن يترجل من مركبته أمام المسجد العمري في المدينة لأداء صلاة الفجر.



ونقل الدنف بحالة خطيرة إلى مستشفى "أساف هروفيه" لتلقي العلاج، بينما باشرت الشرطة التحقيق في ظروف الجريمة.



وفي جريمة ثالثة وقعت فجر اليوم أيضاً، أصيب مهندس بلدية رهط في النقب، بإصابة متوسطة نتيجة تعرضه لإطلاق نار فور خروجه من صلاة الفجر، حيث تبين أن المهندس قد أصيب بثلاث رصاصات في قدمه، ونقل إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، لتلقي العلاج.

رام الله - دنيا الوطن