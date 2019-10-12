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هل كذبت باكستان إيران بشأن وساطة ولي العهد السعودي؟

هل كذبت باكستان إيران بشأن وساطة ولي العهد السعودي؟
ولي العهد السعودي
رام الله - دنيا الوطن
نفت وزارة الخارجية الباكستانية، ما تردد من تقارير إعلامية عن طلب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان من رئيس الوزراء، عمران خان، الوساطة مع إيران.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي: إن هناك تقارير إعلامية خارجية، تقول إن السلطات السعودية، وبعضها قال ولي العهد السعودي، أرسل خطاباً أو رسالة إلى رئيس الوزراء، خان، لتسلمها إلى القيادة الإيرانية لحوار مع السعودية. 

وأضاف البيان، أن "هذه التقارير بدون أساس، حيث لم يتلق رئيس الوزراء أي رسائل أو خطابات، أو أن السعودية طلبت من باكستان القيام بأي دور وساطة مع إيران". 

وأشار البيان، إلى أن إمكانية وجود أي مبادرة لإجراء حوار بين المملكة العربية السعودية وإيران، البلدين الشقيقين لباكستان، هي محاولة من رئيس وزراء باكستان لضمان السلام في المنطقة.

وكانت وكالة (مهر) الإيرانية، ذكرت في وقت سابق أن خان سيتوجّه إلى إيران قريباً، وذلك بطلب سعودي؛ ليكون الوسيط الجديد على خط الخلاف بين طهران والرياض. 

وسيسعى رئيس الوزراء الباكستاني خلال هذه الزيارة، إلى تمهيد أرضية مناسبة لتخفيض حدّة التوتر بين إيران والسعودية، بحسب الوكالة.

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