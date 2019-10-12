اشتية: مستشفيات مصر ستكون بديلة عن مستشفيات إسرائيل

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية: إن أهم الاتفاقيات التي سيتم توقيعها مع مصر هي فتح المستشفيات المصرية أمام المرضى الفلسطينيين؛ لتكون بديلاً عن مستشفيات إسرائيل، لا سيما وأن القاهرة تعتبر البوابة الحقيقة لقطاع غزة من خلال فتح معبر رفح البري.



وأكد اشتية في حوار مع قناة (DMC) المصرية، أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم مع مصر تتعلق بالتجربة المصرية في المدن الجديدة ومشاريع الإسكان، إضافة إلى اتفاقيات القضايا الاقتصادية.



وأوضح أن زيارة حكومته إلى القاهرة تمهد لتعزيز التبادل التجاري والتعاون الثنائي المشترك بين فلسطين ومصر، كما أن فلسطين تسعى لتوسيع الميزان التجاري بين البلدين، والنهوض بالحجم التجاري بين مصر وفلسطين.



أضاف: "هناك العديد من المجالات والقضايا التي يمنحها اتفاق باريس الاقتصادي، ومنها استيراد الأسمنت من مصر، ومواد الإعمار بجميع أشكالها، والقضايا الزراعية والتكنولوجية وغيرها، متابعاً أن هناك قائمة من البضائع تستوردها فلسطين من إسرائيل، وسيتم عرضها على الجانب المصري؛ لتكون هي السوق البديل لإسرائيل".



وأشار اشتية، إلى أن الجانب الفلسطيني سيقوم بالتنسيق مع الجانب المصري من أجل حقل الغاز وجميع القضايا المتعلقة بالبترول، حيث تستهلك فلسطين فاتورة شهرية تقارب ثلاثة ملايين لتر من البنزين يومياً، يتم استيرادها من إسرائيل، ولكن سيتم الترتيب مع الجانب العراقي أو الأردنى أو المصري.



وتابع: لا يعقل أن دولتين جارتين يكون الميزان التجاري بينهما لا يتعدى 160 مليون دولار، ولذلك نريد تعميق وتوسيع القوائم ونوعية البضائع بين مصر وفلسطين، موضحاً أن هذه المرة الأولى التي يتم خلالها الترابط بين الجانبين بشكل حكومي ووزاري متكامل.



وأكد اشتية، أن إسرائيل تسرق أموال الفلسطينيين بشكل دائم، موضحاً أن فلسطين لا تستطيع شراء بضائع من العالم دون المرور بالمحطات الجمركية الإسرائيلية، مشيراً إلى أن إسرائيل تقطع الضرائب الفلسطينية، لأن فلسطين لا تسيطر على حدودها، موضحاً أن قيمة الأموال الشهرية التى تقطعها إسرائيل من الجانب الفلسطيني تصل إلى 190 مليون دولار.



وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى أن إسرائيل تقتطع شهرياً ما يقارب 14 مليون دولار من الأموال المستحقة لفلسطين بما يسمى "المقاصة"، متابعاً: "إسرائيل تقتطع من أموالنا بدل كهرباء وبدل أسرى والتحويلات الطبية للمستشفيات وبدل مياه ومجارٍ مكررة، ولا يوجد أى جهة دولية أو فلسطينية أو إسرائيلية تدقق فى هذه الأموال".



وأكد اشتية، أنه لا أحد يعلم حتى الآن ما خطة السلام التى سيطرحها الرئيس الأمريكي ترامب، موضحًا أن الشق الاقتصادي من خطة ترامب، هو عبارة عن "وهم مبنى على وهم".



أضاف أن الشق السياسي من خطة ترامب لم يُعلن عنه حتى هذه اللحظة، ولم نرَ هذه الخطة ولا نعلم ما فى محتواها، ولكن نعلم كل ما ليس متواجدًا فى هذه الخطة.



وتابع اشتية، أن كل قضايا الحل النهائي لا تشملها خطة ترامب للسلام، حيث لا تشمل هذه الخطة مصطلح "دولتين"، ولا يوجد بها حدود 67، أو القدس أو اللاجئين.



ولفت إلى أن الولايات المتحدة، اتخذت خطوات أحادية متعلقة بحسم العديد من قضايا الحل النهائي، مثل نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، كما قال "ترامب" أن القدس ليست على طاولة المفاوضات، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة شنت حربًا مالية على وكالة غوث اللاجئين (أونروا)، وبدأت بحملة لعدم تجديد الولاية لها، ولا تتحدث عن أي شيء له علاقة بالاستيطان، ولا تتحدث عن الدولة الفلسطينية المستقلة.