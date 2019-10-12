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المحكمة الإدارية التونسية ترفض طلب القروي بتأجيل الانتخابات

المحكمة الإدارية التونسية ترفض طلب القروي بتأجيل الانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
أكد عماد الغابري، رئيس وحدة التواصل والإعلام بالمحكمة الإدارية، أمس الجمعة، رفض طلب تأجيل الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، الذي تقدم به محامو المرشح نبيل القروي منذ يومين.

وقال الغابري، في تصريحات صحفية: "إن الأمر يتعلق بآجال دستورية يجب احترامها"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وسبق، وأن رفضت هيئة الانتخابات طلب هيئة الدفاع عن القروي، طلب التأجيل، مؤكدة اعتزامها تنظيم الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر الأحد المقبل لاختيار رئيس للجمهورية من بين المرشحين نبيل القروي وقيس سعيد.

وكان عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي، أكد لموقع (سكاي نيوز)، أن الهيئة استقبلت طلباً من حملة مرشح حزب "قلب تونس" رجل الأعمال نبيل القروي؛ لتأجيل الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، قائلاً إن الهيئة رفضت تلبية هذا الطلب.

وقال: "لا يمكن الحديث عن تأجيل الانتخابات لأنها حُددت من قبل، حسب الروزنامة"، واصفاً طلب حملة القروي بالتأجيل بغير المنطقي.

يذكر، أن القروي كان موقوفاً في السجن على خلفية اتهامه بقضية فساد، وأخلي سبيله مؤخراً.

ويستند محامو القروي في طلب تأجيل الانتخابات إلى عدم احترام تكافؤ الفرص بين المترشحين، باعتبار أن القروي كان موقوفاً، ولم يتمكن من القيام بحملته الانتخابية.

يذكر، أن التونسيين في الداخل سيصوتون، الأحد المقبل، وستعلن هيئة الانتخابات عن النتائج النهائية لهذا الدور الثاني في أجل أقصاه يوم 21 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري. 

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