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العراق يترأس الجلسة الطارئة لمجلس وزراء الخارجية العرب حول الهجوم التركي بسوريا

العراق يترأس الجلسة الطارئة لمجلس وزراء الخارجية العرب حول الهجوم التركي بسوريا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الخارجية العراقية، أن العراق سيترأس اليوم السبت، الجلسة الطارئة لمجلس وزراء الخارجية؛ لمناقشة الهجوم التركي على الأراضي السورية. 

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، الدكتور أحمد الصحاف، أن "بغداد سيترأس اليوم السبت الجلسة الطارئة لمجلس وزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية بالقاهرة"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، أن الاجتماع الطارئ يأتي لبحث الهجوم التركي على الأراضي السورية، الذي يمثل اعتداءً غير مقبول على سيادة دولة عربية عضو في الجامعة، استغلالاً للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي. 

وكان الطيران التركي قد شن ضربات جوية على مدينة رأس العين في ريف محافظة الحسكة الشمال الغربي، بحسب ما أفاد به الإعلام الرسمي السوري.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، أن الخارجية التركية، دعت سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي؛ لإخطارهم ببدء العملية في سوريا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد دعا خلال حديث هاتفي مع نظيره التركي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، لتقييم الموقف بعناية حتى لا تتعرض الجهود الرامية إلى حل الأزمة السورية للضرر، مؤكداً على ضرورة احترام والحفاظ على وحدة أراضي سوريا.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إطلاق الجيش التركي، وفصائل الجيش السوري الحر عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم الدولة، شمال شرقي سوريا، مؤكداً أن هدف العملية القضاء على "الممر الإرهابي" شمال شرقي سوريا.

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